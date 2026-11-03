Hesaplanan rakamlar henüz kesinleşmiş 2027 trafik cezası tarifesi niteliği taşımıyor. Yeni tutarların ilgili düzenlemelerin yayımlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.

Bu oranın mevcut trafik cezalarına uygulanması halinde kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma, tehlikeli şerit değiştirme ve ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma gibi ihlallerin idari para cezalarında artış yaşanacak.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren 2027 yılı trafik cezaları için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin ardından yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

Yüzde 27,83 artışa göre tahmini trafik cezaları şöyle:

2027 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranı, yeni yılda vergi, harç ve idari para cezalarının güncellenmesinde esas alınan göstergeler arasında bulunuyor. Trafik cezaları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

TÜİK'in ekim ayı Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla trafik cezalarında artış bekleniyor. (Foto: ahaber.com.tr)

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2027'DE KAÇ TL OLACAK?

2026 yılında alkollü araç kullanmanın ilk ihlali için idari para cezası 25 bin TL olarak uygulanıyor. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi halinde ceza 50 bin TL'ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin TL'ye yükseliyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması durumunda ilk ihlalin cezası yaklaşık 31 bin 958 TL, ikinci ihlalin cezası 63 bin 915 TL, üçüncü ve sonraki ihlallerin cezası ise 191 bin 745 TL olacak.

Bu rakamlar, mevcut tutarlara yeniden değerleme oranı uygulanarak hazırlanan tahmini hesaplamaları gösteriyor.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışık ihlallerinde uygulanan idari para cezaları, ihlalin tekrarlanmasına göre artıyor.

2026 yılında ilk ihlal için 5 bin TL ceza uygulanırken bir yıl içerisinde ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncü ihlalde 15 bin TL, dördüncü ihlalde 20 bin TL, beşinci ihlalde 30 bin TL ve altıncı ihlalde 80 bin TL idari para cezası veriliyor.

Yüzde 27,83'lük artışın uygulanması halinde ilk ihlalin cezası yaklaşık 6 bin 392 TL'ye, altıncı ihlalin cezası ise 102 bin 264 TL'ye ulaşacak.