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2027 trafik cezaları hesaplandı: Kırmızı ışık, alkollü araç kullanma ve makas atma cezası kaç TL?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 trafik cezaları hesaplandı: Kırmızı ışık, alkollü araç kullanma ve makas atma cezası kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı verilerinin ardından 2027 yılı trafik cezalarına ilişkin hesaplamalar güncellendi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma, makas atma ve trafikte saldırgan davranışlara yönelik idari para cezalarının yeni yılda ulaşabileceği tutarlar ortaya çıktı. Peki, 2027 trafik cezaları ne kadar olacak? Hangi trafik ihlaline kaç TL ceza uygulanacak? İşte yüzde 27,83'lük artışa göre hazırlanan yeni ceza tablosu...

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren 2027 yılı trafik cezaları için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin ardından yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

Bu oranın mevcut trafik cezalarına uygulanması halinde kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma, tehlikeli şerit değiştirme ve ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma gibi ihlallerin idari para cezalarında artış yaşanacak.

Hesaplanan rakamlar henüz kesinleşmiş 2027 trafik cezası tarifesi niteliği taşımıyor. Yeni tutarların ilgili düzenlemelerin yayımlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.

TÜİK verilerinin ardından 2027 yılı trafik cezalarına ilişkin yeni hesaplamalar ortaya çıktı. (Foto: ahaber.com.tr)TÜİK verilerinin ardından 2027 yılı trafik cezalarına ilişkin yeni hesaplamalar ortaya çıktı. (Foto: ahaber.com.tr)

2027 TRAFİK CEZALARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

TÜİK'in ekim ayı Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

Yeniden değerleme oranı, yeni yılda vergi, harç ve idari para cezalarının güncellenmesinde esas alınan göstergeler arasında bulunuyor. Trafik cezaları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Yüzde 27,83'lük artışın uygulanması halinde 2026 yılında geçerli olan trafik cezası tutarları 1 Ocak 2027 itibarıyla yükselecek.

2027 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

2026 yılında uygulanan trafik cezalarına yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının eklenmesiyle farklı ihlaller için yeni tutarlar hesaplandı.

Yüzde 27,83 artışa göre tahmini trafik cezaları şöyle:

Trafik ihlali

2026 cezası

2027 tahmini ceza

Alkollü araç kullanma (ilk ihlal)

25.000 TL

31.958 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci ihlal)

50.000 TL

63.915 TL

Alkollü araç kullanma (üçüncü ve sonraki ihlaller)

150.000 TL

191.745 TL

Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme veya ısrarlı takip

180.000 TL

230.094 TL

Trafikte makas atma / tehlikeli şerit değiştirme

90.000 TL

115.047 TL

Kırmızı ışıkta geçme (ilk ihlal)

5.000 TL

6.392 TL

Kırmızı ışıkta geçme (altıncı ihlal)

80.000 TL

102.264 TL

Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma

200.000 TL

255.660 TL

Not: Tablodaki 2027 tutarları, kaynakta yer alan 2026 cezalarına yüzde 27,83 artış uygulanarak hesaplanmıştır. Kesinleşmiş idari para cezası tutarları değildir.

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla trafik cezalarında artış bekleniyor. (Foto: ahaber.com.tr)Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla trafik cezalarında artış bekleniyor. (Foto: ahaber.com.tr)

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2027'DE KAÇ TL OLACAK?

2026 yılında alkollü araç kullanmanın ilk ihlali için idari para cezası 25 bin TL olarak uygulanıyor. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi halinde ceza 50 bin TL'ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin TL'ye yükseliyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması durumunda ilk ihlalin cezası yaklaşık 31 bin 958 TL, ikinci ihlalin cezası 63 bin 915 TL, üçüncü ve sonraki ihlallerin cezası ise 191 bin 745 TL olacak.

Bu rakamlar, mevcut tutarlara yeniden değerleme oranı uygulanarak hazırlanan tahmini hesaplamaları gösteriyor.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışık ihlallerinde uygulanan idari para cezaları, ihlalin tekrarlanmasına göre artıyor.

2026 yılında ilk ihlal için 5 bin TL ceza uygulanırken bir yıl içerisinde ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncü ihlalde 15 bin TL, dördüncü ihlalde 20 bin TL, beşinci ihlalde 30 bin TL ve altıncı ihlalde 80 bin TL idari para cezası veriliyor.

Yüzde 27,83'lük artışın uygulanması halinde ilk ihlalin cezası yaklaşık 6 bin 392 TL'ye, altıncı ihlalin cezası ise 102 bin 264 TL'ye ulaşacak.

Alkollü araç kullanma ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik yeni ceza tutarları hesaplandı. (Foto: ahaber.com.tr)Alkollü araç kullanma ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik yeni ceza tutarları hesaplandı. (Foto: ahaber.com.tr)

MAKAS ATMA VE SALDIRGAN SÜRÜŞÜN CEZASI NE KADAR OLACAK?

Trafikte makas atma, tehlikeli şekilde birden fazla şerit değiştirme ve saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etme gibi ihlaller için yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanıyor.

2026 yılında makas atma ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme ihlallerinin cezası 90 bin TL seviyesinde bulunuyor. Saldırı amacıyla araçtan inme veya ısrarlı takip halinde ise 180 bin TL idari para cezası uygulanıyor.

Yüzde 27,83'lük artış hesabına göre makas atma cezası 115 bin 47 TL'ye, saldırı amacıyla araçtan inme veya ısrarlı takip cezası ise 230 bin 94 TL'ye ulaşacak.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİĞİ HALDE ARAÇ KULLANMANIN CEZASI KAÇ TL?

2026 yılı için ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmanın idari para cezası 200 bin TL olarak belirtiliyor.

Bu tutara yüzde 27,83 oranında artış uygulanması halinde 2027 yılı için hesaplanan ceza 255 bin 660 TL'ye yükseliyor.

Hesaplanan tutar, yeniden değerleme oranına göre hazırlanan tahmini bir rakam niteliği taşıyor.

Makas atma ve trafikte saldırgan davranışlara ilişkin cezaların da yeni yılda artması öngörülüyor. (Foto: ahaber.com.tr)Makas atma ve trafikte saldırgan davranışlara ilişkin cezaların da yeni yılda artması öngörülüyor. (Foto: ahaber.com.tr)

2027 TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanan yeni trafik cezası tutarlarının 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor.

Ancak yüzde 27,83'lük oran üzerinden hazırlanan hesaplamalar henüz kesinleşmiş ceza tarifesini göstermiyor.

Sürücülere uygulanacak yeni idari para cezalarının kesin tutarları, ilgili resmi düzenlemelerin yayımlanmasıyla netleşecek.

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