ASELSAN'dan 125 milyon dolarlık ihracat hamlesi! KAP'a bildirildi
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, yeni bir ihracat sözleşmesine imza attı. Şirket, silah ve elektronik harp sistemlerinin yurt dışına satışını kapsayan anlaşmanın toplam tutarının 125 milyon dolar olduğunu açıkladı.
125 MİLYON DOLARLIK İHRACAT SÖZLEŞMESİ
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yurt dışındaki bir son kullanıcıya yönelik yeni satış sözleşmesini duyurdu.
Anlaşmanın silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsadığı bildirildi.
ASELSAN'DAN KAP'A AÇIKLAMA
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon ABD doları olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır."