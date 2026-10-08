ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, yeni bir ihracat sözleşmesine imza attı. Şirket, silah ve elektronik harp sistemlerinin yurt dışına satışını kapsayan anlaşmanın toplam tutarının 125 milyon dolar olduğunu açıkladı.

125 MİLYON DOLARLIK İHRACAT SÖZLEŞMESİ

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yurt dışındaki bir son kullanıcıya yönelik yeni satış sözleşmesini duyurdu.

ASELSAN, silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına yönelik 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. (Foto: ahaber.com.tr)

Anlaşmanın silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsadığı bildirildi.

ASELSAN'DAN KAP'A AÇIKLAMA

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: