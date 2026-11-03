Bakan Bolat duyurdu: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı

Türkiye'nin ekim ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, böylece en yüksek ekim ayı ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Yıllıklandırılmış mal ihracatı 285,6 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatının toplamı ise 413 milyar dolara ulaştı.