Bakan Bolat duyurdu: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı
Türkiye'nin ekim ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, böylece en yüksek ekim ayı ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Yıllıklandırılmış mal ihracatı 285,6 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatının toplamı ise 413 milyar dolara ulaştı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Geçen ay mal ihracatının yıllık bazda yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, en yüksek ekim ayı ihracat rekorunun kırıldığını bildirdi.
YILLIKLANDIRILMIŞ MAL İHRACATI 285,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Yıllıklandırılmış mal ihracatındaki artışa dikkat çeken Bolat, ekim ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla 15,6 milyar dolarlık yükseliş yaşandığını ifade etti.
Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının 285,6 milyar dolara çıktığını belirterek, "Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi aştık" dedi.
MAL VE HİZMET İHRACATINDA 413 MİLYAR DOLAR
Bakan Bolat, ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplam 413 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.
410 milyar dolarlık hedefin de aşıldığını vurgulayan Bolat, ihracat performansındaki artışa işaret etti.