Otomobil devinden 4 tesisi kapatma kararı: 3 bin 460 kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv sektöründe yaşanan kriz, üretim tesislerini ve istihdamı etkilemeye devam ediyor. Almanya merkezli otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, Avrupa genelinde 3 bin 460 pozisyonun kaldırılmasını ve ülkedeki 4 tesisin kapatılmasını kapsayan yeni bir yeniden yapılanma programı başlattığını açıkladı.

Schaeffler, alınan önlemler sayesinde 2030 yılından itibaren yıllık yaklaşık 300 milyon avro düzeyinde kalıcı tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

Şirketin açıkladığı takvime göre işten çıkarmaların gelecek yıl başlaması ve en geç 2028 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Schaeffler, Berlin'deki elektrikli araç araştırma ve geliştirme merkezinin yanı sıra Dortmund, Morbach ve Schwalbach'ta bulunan içten yanmalı motor teknolojilerine odaklanan fabrikalarını tamamen kapatacak.

Şirket, istihdam kesintilerinin başlıca gerekçeleri arasında Almanya'daki yüksek personel maliyetlerini ve çok sayıda yönetim kademesinin neden olduğu organizasyonel karmaşayı gösterdi.

Yeni program kapsamında Avrupa genelinde 3 bin 460 pozisyonun kaldırılacağı, bunların 2 bin 660'ının Almanya'da bulunduğu açıklandı.

Schaeffler'den yapılan açıklamada, Avrupa otomotiv sektöründeki krizin ilave önlemleri ve yapısal düzenlemeleri zorunlu hale getirdiği belirtildi.

Schaeffler, Avrupa genelinde 3 bin 460 pozisyonu kaldırmayı ve Almanya'daki dört tesisini kapatmayı planlıyor.

Şirketin yeniden yapılanma programı kapsamında işten çıkarmaların 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

SAVUNMA SANAYİSİ VE İNSANSI ROBOTLARA YÖNELECEK

Otomotiv sektöründeki krizin etkilerini azaltmak isteyen şirket, operasyonel stratejisini de yeniden şekillendiriyor.

Schaeffler, gelecekteki rekabet gücünü korumak amacıyla savunma sanayisi ve insansı robotlar gibi yeni iş alanlarındaki büyüme fırsatlarına odaklanmayı hedefliyor.

SATIŞLAR VE FAALİYET KARI GERİLEDİ

Şirketin üçüncü çeyrek mali sonuçları da otomotiv sektöründeki daralmanın etkilerini ortaya koydu.

Schaeffler'in satışları, yılın üçüncü çeyreğinde 5,8 milyar avro ile geçen yılın aynı döneminin hafif altında kaldı.

Faaliyet karı yüzde 7,2 azalarak 245 milyon avroya gerilerken kar marjı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 4,2 oldu.

Şirket, haziran ayında 2028 yılına ilişkin orta vadeli hedeflerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kalmıştı.

SENDİKADAN KAPATMA VE İŞTEN ÇIKARMA KARARINA TEPKİ

Schaeffler'in yeniden yapılanma kararı, sendika ve işçi temsilcilerinin tepkisine neden oldu.

IG Metall sendikasının Schaeffler Temsilcisi Thomas Höhn, "Schaeffler'de bir küçülme programı, daha öncekinin sonuçları sindirilmeden diğerini takip ediyor. Bu, bir sanayi merkezi olarak Almanya için geleceğe yönelik bir konsept değil." ifadelerini kullandı.

Schaeffler İş Konseyi Başkanı Uli Schoepplein ise Almanya'daki tesislerin sürekli hedef alınmasının şirketin "Almanya'ya bağlılık" söylemleriyle çeliştiğini vurguladı.

Şirket yönetiminin çalışanlardan gönüllü maaş feragati içeren bir "dayanışma programı" talep ettiği de öğrenildi.

IG Metall öncülüğündeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve grevler devam ederken işçi temsilcilerinin söz konusu programa ikna edilip edilemeyeceği belirsizliğini koruyor.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Almanya'da otomotiv yan sanayisindeki daralma, diğer büyük üreticilerin istihdam planlarına da yansıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi Bosch, daha önce yalnızca Almanya'da yaklaşık 22 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. ZF ve Aumovio gibi şirketlerde de on binlerce pozisyonun kaldırılması planlanıyor.

Kriz, otomotiv tedarikçilerinin yanı sıra ana üreticileri de etkiliyor.

Volkswagen Grubu'nda yaklaşık 100 bin istihdamın risk altında olduğu belirtilirken BMW, dünya genelinde 8 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren kapsamlı bir maliyet azaltma programı yürütüyor.