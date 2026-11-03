Ancak hesaplanan tutarlar henüz kesinleşmiş 2027 MTV tarifesi değil. Cumhurbaşkanının kanunda belirlenen sınırlar içinde farklı bir artış oranı belirleme yetkisi bulunuyor.

2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oranın MTV'ye aynen uygulanması halinde otomobil, motosiklet ve ticari araçların yıllık vergi tutarlarında artış yaşanacak.

2027 yılı için farklı bir karar alınmaması halinde yüzde 27,83'lük oran esas alınacak. Yeni vergi tutarları ise yayımlanacak resmi tarifeyle kesinleşecek.

Nitekim 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmesine rağmen MTV artış oranı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı.

Otomobillerin yıllık MTV tutarları motor silindir hacmine, aracın yaşına ve kayıt tarihine göre değişiyor. 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen otomobillerde taşıt değeri de hesaplamaya dahil ediliyor.

1.3 VE 1.6 MOTOR OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ KAÇ TL OLACAK?

1300 cc ve altı motor hacmine sahip 1-3 yaşındaki otomobiller için 2026 yılında 5 bin 750 TL ile 6 bin 902 TL arasında değişen yıllık MTV tutarları, yüzde 27,83'lük artış hesabına göre 7 bin 350 TL ile 8 bin 822 TL arasında olacak.

1301-1600 cc motor hacmine sahip aynı yaş grubundaki otomobillerde ise yıllık verginin taşıt değeri grubuna göre 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL arasında değişebileceği hesaplanıyor.

Ancak aracın 2027 yılındaki yaş grubu ve güncellenmiş taşıt değeri dilimi, ödenecek kesin vergiyi etkileyebilecek.