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2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı verilerinin ardından 2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için hesaplamalar güncellendi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle otomobil, motosiklet, minibüs, kamyonet ve otobüs sahiplerinin yeni yılda ödeyebileceği tutarlar ortaya çıktı. Peki, 2027 MTV zammı ne kadar olacak? 1.3 ve 1.6 motor otomobillerin vergisi kaç TL'ye çıkacak? İşte araç türüne, motor hacmine ve yaşına göre yeni MTV hesaplamaları...

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 1

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplamalarını da gündeme taşıdı.

2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oranın MTV'ye aynen uygulanması halinde otomobil, motosiklet ve ticari araçların yıllık vergi tutarlarında artış yaşanacak.

Ancak hesaplanan tutarlar henüz kesinleşmiş 2027 MTV tarifesi değil. Cumhurbaşkanının kanunda belirlenen sınırlar içinde farklı bir artış oranı belirleme yetkisi bulunuyor.

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 2

2027 MTV ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

TÜİK'in ekim ayı verileri doğrultusunda 2027 yılı için hesaplanan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında vergi tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncelleniyor. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı, MTV artış oranını kanuni sınırlar içerisinde değiştirebiliyor.

Nitekim 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmesine rağmen MTV artış oranı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı.

2027 yılı için farklı bir karar alınmaması halinde yüzde 27,83'lük oran esas alınacak. Yeni vergi tutarları ise yayımlanacak resmi tarifeyle kesinleşecek.

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 3

2027 OTOMOBİL MTV TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

Otomobillerin yıllık MTV tutarları motor silindir hacmine, aracın yaşına ve kayıt tarihine göre değişiyor. 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen otomobillerde taşıt değeri de hesaplamaya dahil ediliyor.

2026 yılı MTV tarifesine yüzde 27,83 artış uygulanması halinde 1-3 yaş grubundaki otomobiller için hesaplanan yıllık tutarlar şöyle:

Motor hacmi ve değer grubu 2026 MTV 2027 tahmini MTV
1300 cc ve altı – düşük değer grubu 5.750 TL 7.350 TL
1300 cc ve altı – orta değer grubu 6.319 TL 8.077 TL
1300 cc ve altı – yüksek değer grubu 6.902 TL 8.822 TL
1301-1600 cc – düşük değer grubu 10.016 TL 12.803 TL
1301-1600 cc – orta değer grubu 11.023 TL 14.090 TL
1301-1600 cc – yüksek değer grubu 12.028 TL 15.375 TL
1601-1800 cc – düşük değer grubu 19.472 TL 24.891 TL
1601-1800 cc – yüksek değer grubu 21.251 TL 27.165 TL
1801-2000 cc – düşük değer grubu 30.679 TL 39.216 TL
1801-2000 cc – yüksek değer grubu 33.474 TL 42.789 TL

Not: Tablodaki 2027 tutarları, 2026 yılı vergilerine yüzde 27,83 uygulanarak hesaplanmış örnek değerlerdir. Vergi tutarlarında 1 TL'nin altındaki kesirler dikkate alınmamıştır.

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 4

1.3 VE 1.6 MOTOR OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ KAÇ TL OLACAK?

1300 cc ve altı motor hacmine sahip 1-3 yaşındaki otomobiller için 2026 yılında 5 bin 750 TL ile 6 bin 902 TL arasında değişen yıllık MTV tutarları, yüzde 27,83'lük artış hesabına göre 7 bin 350 TL ile 8 bin 822 TL arasında olacak.

1301-1600 cc motor hacmine sahip aynı yaş grubundaki otomobillerde ise yıllık verginin taşıt değeri grubuna göre 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL arasında değişebileceği hesaplanıyor.

Ancak aracın 2027 yılındaki yaş grubu ve güncellenmiş taşıt değeri dilimi, ödenecek kesin vergiyi etkileyebilecek.

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 5

ESKİ MODEL OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ NE KADAR ARTACAK?

31 Aralık 2017 ve öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobillerde MTV, motor silindir hacmi ve araç yaşı dikkate alınarak hesaplanıyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre bazı yaş gruplarındaki örnek yıllık vergi tutarları şöyle:

Motor hacmi Araç yaşı 2026 MTV 2027 tahmini MTV
1300 cc ve altı 7-11 yaş 2.238 TL 2.860 TL
1301-1600 cc 7-11 yaş 4.354 TL 5.565 TL
1300 cc ve altı 12-15 yaş 1.689 TL 2.159 TL
1301-1600 cc 16 yaş ve üzeri 1.181 TL 1.509 TL

Araçların yaşı ilerledikçe daha düşük vergi uygulanan yaş grubuna geçilebiliyor. Bu nedenle aynı aracın bir sonraki yıl ödeyeceği MTV, yalnızca yeniden değerleme oranına bağlı olarak değişmiyor.

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 6

2027 MOTOSİKLET MTV TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranının motosiklet vergilerine uygulanması halinde motor hacmine göre yıllık MTV tutarları da artacak.

1-3 yaş grubundaki motosikletler için hesaplanan tutarlar şöyle:

Motor hacmi 2026 MTV 2027 tahmini MTV
100-250 cc 1.069 TL 1.366 TL
251-650 cc 2.214 TL 2.830 TL
651-1200 cc 5.719 TL 7.310 TL
1201 cc ve üzeri 13.876 TL 17.737 TL

Buna göre aynı yaş grubunda kalacak 100-250 cc motosikletlerin yıllık MTV'sinin yaklaşık 1.366 TL, 251-650 cc motosikletlerin vergisinin ise 2.830 TL olması hesaplanıyor.

Kesin tutarlar, 2027 yılı için uygulanacak artış oranının ve vergi tarifesinin açıklanmasının ardından belli olacak.

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 7

2027 MİNİBÜS, KAMYONET VE OTOBÜS MTV TUTARLARI

Yeniden değerleme oranı, ticari araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamalarını da etkiliyor.

Minibüs, panelvan, kamyonet, kamyon ve otobüslerde vergilendirme; araç türüne göre yaş, motor hacmi, oturma kapasitesi ve azami toplam ağırlık gibi kriterler üzerinden yapılıyor.

2026 yılı tarifesine yüzde 27,83 artış uygulanması halinde 1-6 yaş grubundaki bazı ticari araçlar için hesaplanan yıllık MTV tutarları şöyle:

Araç türü 2026 MTV 2027 tahmini MTV
Minibüs 6.875 TL 8.788 TL
Panelvan (1900 cc ve altı) 9.167 TL 11.718 TL
Panelvan (1901 cc ve üzeri) 13.876 TL 17.737 TL
Otobüs (25 kişiye kadar) 17.370 TL 22.204 TL
Kamyonet (1500 kg'a kadar) 6.163 TL 7.878 TL
Kamyonet (1501-3500 kg) 12.488 TL 15.963 TL

Bu rakamlar mevcut tarifeye göre hazırlanan örnek hesaplamaları gösteriyor. Ticari araçların 2027 yılında ödeyeceği kesin MTV tutarları yeni resmi tarifeyle netleşecek.

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 8

2027 MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.

2027 yılı için belirlenecek yıllık MTV'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek.

Araç sahipleri MTV borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi üzerinden sorgulayabilecek ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 9

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MTV ORANINI DEĞİŞTİRME YETKİSİ BULUNUYOR

2027 yılı için hesaplanan yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, araç sahiplerinin yeni yılda karşılaşabileceği vergi artışının hesaplanmasına imkan sağladı.

Ancak MTV'de uygulanacak oran, Cumhurbaşkanının kanuni yetkisi kapsamında değiştirilebiliyor.

2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olmasına rağmen MTV artışı yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı.

Bu nedenle 2027 yılı için hazırlanan tablolar henüz kesinleşmiş vergi tutarlarını göstermiyor. Araç sahiplerinin ödeyeceği yıllık MTV, yeni dönem için yayımlanacak resmi tarifeyle belli olacak.

2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? 10
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