2027 MTV tutarları hesaplandı: Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı verilerinin ardından 2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için hesaplamalar güncellendi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle otomobil, motosiklet, minibüs, kamyonet ve otobüs sahiplerinin yeni yılda ödeyebileceği tutarlar ortaya çıktı. Peki, 2027 MTV zammı ne kadar olacak? 1.3 ve 1.6 motor otomobillerin vergisi kaç TL'ye çıkacak? İşte araç türüne, motor hacmine ve yaşına göre yeni MTV hesaplamaları...
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplamalarını da gündeme taşıdı.
2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oranın MTV'ye aynen uygulanması halinde otomobil, motosiklet ve ticari araçların yıllık vergi tutarlarında artış yaşanacak.
Ancak hesaplanan tutarlar henüz kesinleşmiş 2027 MTV tarifesi değil. Cumhurbaşkanının kanunda belirlenen sınırlar içinde farklı bir artış oranı belirleme yetkisi bulunuyor.
2027 MTV ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
TÜİK'in ekim ayı verileri doğrultusunda 2027 yılı için hesaplanan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında vergi tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncelleniyor. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı, MTV artış oranını kanuni sınırlar içerisinde değiştirebiliyor.
Nitekim 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmesine rağmen MTV artış oranı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı.
2027 yılı için farklı bir karar alınmaması halinde yüzde 27,83'lük oran esas alınacak. Yeni vergi tutarları ise yayımlanacak resmi tarifeyle kesinleşecek.
2027 OTOMOBİL MTV TUTARLARI NE KADAR OLACAK?
Otomobillerin yıllık MTV tutarları motor silindir hacmine, aracın yaşına ve kayıt tarihine göre değişiyor. 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen otomobillerde taşıt değeri de hesaplamaya dahil ediliyor.
2026 yılı MTV tarifesine yüzde 27,83 artış uygulanması halinde 1-3 yaş grubundaki otomobiller için hesaplanan yıllık tutarlar şöyle:
|Motor hacmi ve değer grubu
|2026 MTV
|2027 tahmini MTV
|1300 cc ve altı – düşük değer grubu
|5.750 TL
|7.350 TL
|1300 cc ve altı – orta değer grubu
|6.319 TL
|8.077 TL
|1300 cc ve altı – yüksek değer grubu
|6.902 TL
|8.822 TL
|1301-1600 cc – düşük değer grubu
|10.016 TL
|12.803 TL
|1301-1600 cc – orta değer grubu
|11.023 TL
|14.090 TL
|1301-1600 cc – yüksek değer grubu
|12.028 TL
|15.375 TL
|1601-1800 cc – düşük değer grubu
|19.472 TL
|24.891 TL
|1601-1800 cc – yüksek değer grubu
|21.251 TL
|27.165 TL
|1801-2000 cc – düşük değer grubu
|30.679 TL
|39.216 TL
|1801-2000 cc – yüksek değer grubu
|33.474 TL
|42.789 TL
Not: Tablodaki 2027 tutarları, 2026 yılı vergilerine yüzde 27,83 uygulanarak hesaplanmış örnek değerlerdir. Vergi tutarlarında 1 TL'nin altındaki kesirler dikkate alınmamıştır.
1.3 VE 1.6 MOTOR OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ KAÇ TL OLACAK?
1300 cc ve altı motor hacmine sahip 1-3 yaşındaki otomobiller için 2026 yılında 5 bin 750 TL ile 6 bin 902 TL arasında değişen yıllık MTV tutarları, yüzde 27,83'lük artış hesabına göre 7 bin 350 TL ile 8 bin 822 TL arasında olacak.
1301-1600 cc motor hacmine sahip aynı yaş grubundaki otomobillerde ise yıllık verginin taşıt değeri grubuna göre 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL arasında değişebileceği hesaplanıyor.
Ancak aracın 2027 yılındaki yaş grubu ve güncellenmiş taşıt değeri dilimi, ödenecek kesin vergiyi etkileyebilecek.
ESKİ MODEL OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ NE KADAR ARTACAK?
31 Aralık 2017 ve öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobillerde MTV, motor silindir hacmi ve araç yaşı dikkate alınarak hesaplanıyor.
Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre bazı yaş gruplarındaki örnek yıllık vergi tutarları şöyle:
|Motor hacmi
|Araç yaşı
|2026 MTV
|2027 tahmini MTV
|1300 cc ve altı
|7-11 yaş
|2.238 TL
|2.860 TL
|1301-1600 cc
|7-11 yaş
|4.354 TL
|5.565 TL
|1300 cc ve altı
|12-15 yaş
|1.689 TL
|2.159 TL
|1301-1600 cc
|16 yaş ve üzeri
|1.181 TL
|1.509 TL
Araçların yaşı ilerledikçe daha düşük vergi uygulanan yaş grubuna geçilebiliyor. Bu nedenle aynı aracın bir sonraki yıl ödeyeceği MTV, yalnızca yeniden değerleme oranına bağlı olarak değişmiyor.