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2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Buna göre, 2027 yılında vergi, harç, ceza ve istisnalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti. Yeniden Değerleme Oranı otomatik bir artış oranı olsa da mevzuata göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2027 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2027 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 2

Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 3

Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 4

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İNDİRİM VE ARTIRIM YETKİSİ BULUNUYOR

2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı. Yeniden Değerleme Oranı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 5

NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 6

YEMEK KARTI ÜCRETLERİ

Yemek kartı ücretleri günlük olarak KDV hariç 383,49 TL lira, KDV dahil 421,84 TL lira olarak uygulanacak.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 7

ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 201,99 TL'ye kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 8

GAYRİMENKUL SATIŞI

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 191 bin 745 lira oldu.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 9

FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 lira oldu.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 10

IMEI KAYIT ÜCRETİ

IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 lira olarak uygulanacak.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 11

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTACAK

Yurt dışı çıkış harcı bin 598 lira olarak uygulanacak.

2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 12

2027 YILINDA GEÇERLİ OLACAK BAZI VERGİ VE HARÇLAR (Yüzde 27,83 artış)

HARÇ TÜRÜ MEVCUT (2026 RAKAMLARI) 2027'DE GEÇERLİ OLACAK TUTARLAR (TL)
A, A1, A2 ehliyet harcı 2239,9 2863,3
B ehliyet harcı 6754,7 8634,5
Ehliyet yenileme 17,8 22,8
Yeni ehliyetleri yenileme 404,4 517,0
Ehliyet değerli kağıt bedeli 1689,1 2159,2
Pasaport harcı 6 aylık 2806,5 3587,6
Pasaport harcı 1 yıllık 4103,1 5244,9
Pasaport harcı 2 yıllık 6698,6 8562,8
Pasaport harcı 3 yıllık 9516,0 12164,3
Pasaport harcı 3+ yıllık 13410,4 17142,5
Pasaport defter değeri 1350,1 1725,8
Yurt dışı çıkış harcı 1250 1597,9
Değiştirme nedeniyle kimlik kartı 220 281,2
Kimlik kartı kayıp bedeli 440 562,5
IMEI kayıt ücreti 54257,9 69357,8
2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları 13
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