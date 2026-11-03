2027 yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte kalem kalem kimlik, pasaport, ehliyet harçları
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Buna göre, 2027 yılında vergi, harç, ceza ve istisnalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti. Yeniden Değerleme Oranı otomatik bir artış oranı olsa da mevzuata göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2027 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2027 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti.
Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.
Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN İNDİRİM VE ARTIRIM YETKİSİ BULUNUYOR
2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı. Yeniden Değerleme Oranı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.
NELER DEĞİŞECEK?
Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak.