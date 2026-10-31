EPDK'nin Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında doğal gaz günlük referans fiyatının (GRF) hesaplanması, Sürekli Ticaret Platformu'ndaki (STP) teklif miktarları ve iletim şirketinin dengeleyici işlemlerine ilişkin kurallar yeniden belirlendi.

GÜNLÜK REFERANS FİYATINA YÜZDE 50 SINIRI

Yeni düzenlemeyle GRF hesaplama metodolojisine yüzde 50'lik marj sınırı getirildi.

Buna göre, her ayın ilk gaz günü hariç olmak üzere, ilgili gaz gününde gerçekleşen işlemlerden, yayımlanmış son gaz gününe ait GRF'nin yüzde 50 altında veya yüzde 50 üstünde kalanlar referans fiyat hesabına dahil edilmeyecek.

İlgili gaz gününden bir gün önce saat 08.00'den başlayarak gaz gününü takip eden gün saat 08.00'e kadar gerçekleşen işlemler, ilave dengeleyici işlemler de dahil olmak üzere ağırlıklı ortalama fiyat hesabında dikkate alınacak. Hesaplanan fiyat, gaz gününü takip eden gün saat 08.30'da ilan edilecek.