Böylece markalaşma desteklerinin yerli yazılım sektörünün gelişmesine, yerli ve milli teknoloji ürünlerinin ticarileşmesine ve Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde yerli teknoloji çözümlerini kullanmaları teşvik edilecek. Danışmanlık desteği kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürün ve hizmetleri için Teknolojik Ürün Belgesi (TÜR Belgesi) şartı getirildi.

Ticaret Bakanlığı , ihracatçıların değişen ihtiyaçları ve küresel ticaretin dinamikleri doğrultusunda Marka ve Turquality Desteğine İlişkin Genelge'de kapsamlı değişiklikler yaptı.

KULLANILMAYAN DESTEK SÜRESİNE YENİ İMKAN

Marka ve Turquality Programları kapsamında hedef pazar başına sağlanan 5 yıllık destek süresinin daha etkin kullanılabilmesi için yeni bir imkan tanındı.

Buna göre şirketler, herhangi bir destek ödemesine konu etmedikleri yılları bir defaya mahsus olmak üzere hedef pazar destek süresinin sonuna ekleyebilecek. Böylece firmaların uluslararası pazarlardaki markalaşma faaliyetlerini daha verimli planlamalarının önü açılacak.

TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARLARINA YÜZDE 75 DESTEK

Türkiye'nin uluslararası fuarlarda güçlü markalarla temsil edilmesi amacıyla Marka ve Turquality Programları kapsamındaki şirketlerin Türk ihraç ürünleri fuarlarına katılımı teşvik edilecek.

Bu kapsamda fuar katılımları yüzde 75 oranında desteklenecek. Ayrıca bu ödemeler destek üst limitinden muaf tutulacak.

Uygulamayla Türk markalarının uluslararası fuarlarda daha görünür hale getirilmesi, Türk ürünlerinin tanıtımının güçlendirilmesi ve Türkiye'nin çatı markası olan "Türk Malı" imajına katkı sağlanması amaçlanıyor.