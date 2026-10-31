Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Türk markalarına küresel pazarlarda yeni destek
Ticaret Bakanlığı, Türk markalarının uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Marka ve Turquality Destek Programlarında yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Yeni desteklerle yerli yazılım ve teknoloji kullanımı teşvik edilirken, Türk markalarının yurt dışındaki fuarlara katılımı, yabancı alıcıların Türkiye'de ağırlanması ve satış noktalarında markaya özel teşhir alanları oluşturulması destek kapsamına alındı.
Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların değişen ihtiyaçları ve küresel ticaretin dinamikleri doğrultusunda Marka ve Turquality Desteğine İlişkin Genelge'de kapsamlı değişiklikler yaptı.
Türk markalarının küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek, şirketlerin uluslararası rekabet gücünü artırmak ve Türkiye'nin yüksek katma değerli, markalı ihracatını geliştirmek amacıyla hazırlanan yeni düzenlemelerle mevcut destek mekanizmalarının kapsamı genişletildi.
YERLİ YAZILIM VE TEKNOLOJİYE DESTEK
Yeni düzenlemeyle şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde yerli teknoloji çözümlerini kullanmaları teşvik edilecek. Danışmanlık desteği kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürün ve hizmetleri için Teknolojik Ürün Belgesi (TÜR Belgesi) şartı getirildi.
Böylece markalaşma desteklerinin yerli yazılım sektörünün gelişmesine, yerli ve milli teknoloji ürünlerinin ticarileşmesine ve Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
KULLANILMAYAN DESTEK SÜRESİNE YENİ İMKAN
Marka ve Turquality Programları kapsamında hedef pazar başına sağlanan 5 yıllık destek süresinin daha etkin kullanılabilmesi için yeni bir imkan tanındı.
Buna göre şirketler, herhangi bir destek ödemesine konu etmedikleri yılları bir defaya mahsus olmak üzere hedef pazar destek süresinin sonuna ekleyebilecek. Böylece firmaların uluslararası pazarlardaki markalaşma faaliyetlerini daha verimli planlamalarının önü açılacak.
TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARLARINA YÜZDE 75 DESTEK
Türkiye'nin uluslararası fuarlarda güçlü markalarla temsil edilmesi amacıyla Marka ve Turquality Programları kapsamındaki şirketlerin Türk ihraç ürünleri fuarlarına katılımı teşvik edilecek.
Bu kapsamda fuar katılımları yüzde 75 oranında desteklenecek. Ayrıca bu ödemeler destek üst limitinden muaf tutulacak.
Uygulamayla Türk markalarının uluslararası fuarlarda daha görünür hale getirilmesi, Türk ürünlerinin tanıtımının güçlendirilmesi ve Türkiye'nin çatı markası olan "Türk Malı" imajına katkı sağlanması amaçlanıyor.
YABANCI ALICILAR TÜRKİYE'DE AĞIRLANACAK
Yeni destekler kapsamında şirketlerin yurt dışındaki alıcılarını ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini Türkiye'de ağırlamalarına yönelik tanıtım faaliyetleri de desteklenecek.
Bu sayede yabancı alıcıların Türkiye'nin üretim altyapısını, teknolojik kabiliyetlerini ve ürün kalitesini yerinde görmeleri sağlanacak. Uygulamayla yeni ticari işbirliklerinin kurulması, ihracat fırsatlarının geliştirilmesi ve Türk şirketlerinin yeni pazarlara erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.
YURT DIŞINDAKİ SATIŞ NOKTALARINDA TÜRK MARKALARINA ÖZEL ALAN
Düzenlemeyle şirketlerin yurt dışındaki bayi, temsilci ve distribütörlerinin satış noktalarında kendi markalarına özgü teşhir alanları oluşturmaları da destek kapsamına alındı.
Bu uygulamayla Türk markalarının uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün ve bilinirliğinin artırılması, tüketicilerle doğrudan temaslarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Ticaret Bakanlığı, yeni desteklerle Türk şirketlerinin yalnızca ürün ihraç eden değil, uluslararası marka değeri oluşturan, güçlü dağıtım ağlarına sahip ve teknoloji odaklı küresel oyuncular haline gelmesini hedefliyor.