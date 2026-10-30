Avrupa 'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranlarının tarihi düşük seviyelerde bulunduğuna dikkat çeken Miller, özellikle Almanya'daki tabloya işaret etti.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Batılı uzmanların sonbahar ve kış döneminde doğal gaz fiyatlarının bin metreküp başına 1.200 dolara ulaşmasını beklediğini, ancak bu seviyenin ekim ayında aşıldığını belirtti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ALMANYA'NIN GAZ DEPOLARI YÜZDE 61,6 DOLU

Avrupa'nın en büyük doğal gaz tüketicisi Almanya'daki depoların doluluk oranının yalnızca yüzde 61,6 olduğunu bildiren Miller, düşük stok seviyelerinin kış aylarında fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Miller, kışın soğuk geçmesi durumunda Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının zirve dönemlerinde bin metreküp başına 2 bin 500 dolara kadar çıkabileceğini kaydetti.