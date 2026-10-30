Gazprom'dan Avrupa'ya kış uyarısı! Doğal gaz fiyatı 2 bin 500 doları görebilir
Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Miller, kış mevsiminin sert geçmesi halinde bin metreküp doğal gazın fiyatının 2 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Avrupa'daki gaz depolarının doluluk oranlarının düşük seviyelerde bulunması ve LNG tedarikindeki aksamalar, fiyatlara yönelik endişeleri artırıyor.
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Batılı uzmanların sonbahar ve kış döneminde doğal gaz fiyatlarının bin metreküp başına 1.200 dolara ulaşmasını beklediğini, ancak bu seviyenin ekim ayında aşıldığını belirtti.
Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranlarının tarihi düşük seviyelerde bulunduğuna dikkat çeken Miller, özellikle Almanya'daki tabloya işaret etti.
ALMANYA'NIN GAZ DEPOLARI YÜZDE 61,6 DOLU
Avrupa'nın en büyük doğal gaz tüketicisi Almanya'daki depoların doluluk oranının yalnızca yüzde 61,6 olduğunu bildiren Miller, düşük stok seviyelerinin kış aylarında fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.
Miller, kışın soğuk geçmesi durumunda Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının zirve dönemlerinde bin metreküp başına 2 bin 500 dolara kadar çıkabileceğini kaydetti.
AVRUPA'NIN GAZ STOKLARI ORTALAMANIN ALTINDA
Avrupa Birliği Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansının (ACER) verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı ekim ayında yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, son 9 yılın ortalamasının altında kaldı.
Öte yandan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde yaşanan aksamaların da Avrupa'da gaz fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.