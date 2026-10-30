Doğal gazda Kasım kademesi belli oldu: Limiti aşan daha fazla ödeyecek! İşte il il tüketim sınırları...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğal gazda iklime dayalı kademeli tarife dönemi başladı. Enerji Bakanlığı'nın hayata geçirdiği düzenlemeyle havanın soğuk olduğu illere daha yüksek tüketim hakkı tanındı. Kasım ayı limiti İstanbul için 101,71 metreküp olurken, Erzurum'da 190,61 metreküpe kadar çıktı. İşte il il doğal gaz tüketim sınırları ve faturayı düşürmenin yolları...

Kasım ayının yaklaşması ile birlikte havalar iyice soğurken, vatandaşlarda kombilerini yakmaya başladı. Bu kış doğal gazda ilk kez uygulanacak kademeli sistem ile aylık belirlenen ortalamalardan fazla tüketimi olanlar kademeye takılacak.

Kış aylarında havaların diğer illere göre daha soğuk seyrettiği illere pozitif ayrımcılık uygulanacak. En düşük Adana için 27.72 metreküp olarak belirlenen limit, Erzurum'da 190.61, Ardahan'da 168.65, Kars'ta ise 146.14 metreküp olacak. Enerji Bakanlığının 4 Nisan 2026 itibariyle geçtiği doğal gazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak.



Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık yüzde 12'ye denk gelen 2.8 milyon abone etkileniyor. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek.

Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğal gaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak uygulanıyor. Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğal gazın metreküpüne 17.79 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.73 TL ödeme yapacak.