Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı
Erzurum-Rize Yolu üzerinde yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının toplam 9 kilometrelik kesimi, 31 Ekim Cumartesi günü hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelle mevcut güzergahın 4,6 kilometre kısalacağını, seyahat süresinin ise 20 dakikadan 5 dakikaya ineceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu üzerindeki Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları projesinde çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Tünelle birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını belirten Uraloğlu, projenin bölge ulaşımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
DALLIKAVAK TÜNELİ İLE KIŞ ŞARTLARINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM
Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Dallıkavak Tüneli'nin özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan sorunları azaltacağını belirten Uraloğlu, "Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız." dedi.
8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI
Erzurum-Rize Yolu üzerinde yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının toplam 9 kilometrelik kesimi açıldı. Bakan Uraloğlu'nun A Haber'e özel yaptığı açıklamayı "Erzurum-Rize yolunda 8 keskin viraj tarihe karıştı: Dallıkavak Tüneli'yle 20 dakikalık geçiş 5 dakikaya indi" başlıklı haberimizden okuyabilirsiniz.
3 bin 105 metre uzunluğunda ve çift tüplü olarak inşa edilen Dallıkavak Tüneli'nin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde de çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamında toplam 9 kilometrelik kesim hizmete açılırken, güzergahın 21,3 kilometrelik bölümündeki çalışmalar ise devam ediyor.
Mevcut güzergahta 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'nin bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, yeni tünelle yolun fiziki ve geometrik standartlarının yükseltildiğini belirtti.
Uraloğlu, "Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız." ifadelerini kullandı.
YILLIK 103,7 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK
Dallıkavak Tüneli'nin ulaşım süresini ve mesafesini azaltacağını belirten Uraloğlu, mevcut güzergâhın 4,6 kilometre kısalacağını, seyahat süresinin ise 20 dakikadan 5 dakikaya düşeceğini bildirdi.
Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, yıllık 76,7 milyon lira zaman, 27 milyon lira akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı. Tünel sayesinde yıllık karbon salınımının da bin 334 ton azaltılması hedefleniyor.
ERZURUM-RİZE GÜZERGAHI 52 KİLOMETRE KISALACAK
Dallıkavak Tüneli'nin, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli bağlantılarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, tüm çalışmaların tamamlanmasıyla yolun önemli ölçüde kısalacağını ifade etti.
Uraloğlu, mevcut durumda 248 kilometre olan Erzurum-Rize güzergahının 52 kilometre kısaltılarak 196 kilometreye düşürüleceğini belirtti. Böylece Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlanacağını kaydetti.