Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abonelerinin elektrik faturalarında devlet desteğinden yararlanma şartlarını değiştirdi. Yıllık tüketim sınırı 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürülürken, düzenleme özellikle elektrik tüketimi yüksek hanelerin faturalarını etkileyecek.

EPDK'nin yeni kararıyla mesken abonelerinin devlet destekli elektrik tarifesinden yararlanabilmesi için belirlenen yıllık tüketim limiti 3 bin kilovatsaat olarak güncellendi. Daha önce 4 bin kilovatsaat olan sınırın düşürülmesiyle aylık ortalama 250 kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan aboneler, yıllık limitin aşılması halinde destek kapsamı dışında kalacak.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) ELEKTRİK FATURALARI NASIL ETKİLENECEK? Yeni düzenleme, özellikle elektrik tüketimi yüksek olan hanelerin faturalarına yansıyacak. Yıllık tüketim sınırını aşan aboneler, devlet destekli tarifeden çıkarılarak elektrik maliyetlerinin daha fazla yansıtıldığı tarifeye tabi tutulacak. Yıllık tüketimi 3 bin kilovatsaatin altında kalan mesken aboneleri ise devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.