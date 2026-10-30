Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteğinde sınır değişti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abonelerinin elektrik faturalarında devlet desteğinden yararlanma şartlarını değiştirdi. Yıllık tüketim sınırı 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürülürken, düzenleme özellikle elektrik tüketimi yüksek hanelerin faturalarını etkileyecek.
EPDK'nin yeni kararıyla mesken abonelerinin devlet destekli elektrik tarifesinden yararlanabilmesi için belirlenen yıllık tüketim limiti 3 bin kilovatsaat olarak güncellendi. Daha önce 4 bin kilovatsaat olan sınırın düşürülmesiyle aylık ortalama 250 kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan aboneler, yıllık limitin aşılması halinde destek kapsamı dışında kalacak.
ELEKTRİK FATURALARI NASIL ETKİLENECEK?
Yeni düzenleme, özellikle elektrik tüketimi yüksek olan hanelerin faturalarına yansıyacak. Yıllık tüketim sınırını aşan aboneler, devlet destekli tarifeden çıkarılarak elektrik maliyetlerinin daha fazla yansıtıldığı tarifeye tabi tutulacak.
Yıllık tüketimi 3 bin kilovatsaatin altında kalan mesken aboneleri ise devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.
AYLIK 250 KWH SINIRINA DİKKAT!
Yıllık 3 bin kilovatsaatlik tüketim limiti, aylık ortalama 250 kilovatsaate karşılık geliyor. Ancak uygulamada belirleyici olan aylık tüketim değil, yıllık toplam elektrik kullanımı olacak.
Bu nedenle bir ay içerisinde 250 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketilmesi, abonenin otomatik olarak devlet desteğinden çıkarılması anlamına gelmiyor. Değerlendirmede yıllık toplam tüketim esas alınacak.