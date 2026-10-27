SPK fon tasfiyesinde esasları belirledi: 1 milyon TL'lik ara ödemede öncelik kimin?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında ödeme sürecine ilişkin yeni esasları açıkladı. SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli bülteninde yayımlanan kararla yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin üst sınırı, öncelik sırası ve ödeme yapılmayacak kişilerle ilgili şartlar netleşti.

Pusula Portföy ve Atlas Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesi Ziraat Bankası, Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesi ise Türkiye İş Bankası tarafından yürütülecek.

SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarına ödeme yapılacak.

Yatırımcılara net yatırım tutarları dikkate alınarak 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek. (Foto: ahaber.com.tr)

1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEME YAPILABİLECEK

Yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı esas alınacak. Buna göre net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara hesaplanan tutarı aşmamak kaydıyla ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme gerçekleştirilebilecek.

Ödeme tutarının belirlenmesinde fonun niteliğine göre hesaplanan katılma payı değeri de dikkate alınacak. Yatırımcıya yapılacak ödeme, ilgili hesaplamalarda ortaya çıkan tutarların en düşüğünü aşamayacak.

Fonun dağıtılabilir nakdinin belirlenen koşullarda yeterli olması halinde ise ara ödeme yerine doğrudan nihai ödeme yapılabilecek.