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SPK fon tasfiyesinde esasları belirledi: 1 milyon TL'lik ara ödemede öncelik kimin?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SPK fon tasfiyesinde esasları belirledi: 1 milyon TL'lik ara ödemede öncelik kimin?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında 1 milyon TL'ye kadar yapılabilecek ara ödemelerin esaslarını belirledi. Yeni kararla birlikte ödemelerde hangi fonlara öncelik verileceği ve kimlerin hangi şartlarla yararlanabileceği netleşti. Peki, 1 milyon TL'lik ara ödemede öncelik kimin?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında ödeme sürecine ilişkin yeni esasları açıkladı. SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli bülteninde yayımlanan kararla yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin üst sınırı, öncelik sırası ve ödeme yapılmayacak kişilerle ilgili şartlar netleşti.

SPK, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında ara ödeme sürecine ilişkin esasları belirledi. (Foto: ahaber.com.tr)SPK, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında ara ödeme sürecine ilişkin esasları belirledi. (Foto: ahaber.com.tr)

ÖDEMELERDE İLK SIRA PARA PİYASASI FONLARINDA

SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarına ödeme yapılacak.

Ara ödemelere öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlardan başlanacak.

Pusula Portföy ve Atlas Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesi Ziraat Bankası, Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesi ise Türkiye İş Bankası tarafından yürütülecek.

Yatırımcılara net yatırım tutarları dikkate alınarak 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek. (Foto: ahaber.com.tr)Yatırımcılara net yatırım tutarları dikkate alınarak 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek. (Foto: ahaber.com.tr)

1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEME YAPILABİLECEK

Yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı esas alınacak. Buna göre net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara hesaplanan tutarı aşmamak kaydıyla ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme gerçekleştirilebilecek.

Ödeme tutarının belirlenmesinde fonun niteliğine göre hesaplanan katılma payı değeri de dikkate alınacak. Yatırımcıya yapılacak ödeme, ilgili hesaplamalarda ortaya çıkan tutarların en düşüğünü aşamayacak.

Fonun dağıtılabilir nakdinin belirlenen koşullarda yeterli olması halinde ise ara ödeme yerine doğrudan nihai ödeme yapılabilecek.

Ara ödemelerde öncelik, unvanında para piyasası ibaresi bulunan yatırım fonlarına verilecek. (Foto: ahaber.com.tr)Ara ödemelerde öncelik, unvanında para piyasası ibaresi bulunan yatırım fonlarına verilecek. (Foto: ahaber.com.tr)

FONDAKİ NAKİT YETERSİZ KALIRSA NE OLACAK?

Fonun dağıtılabilir nakdinin ara ödemelerin tamamını karşılamaması durumunda farklı bir ödeme sırası uygulanabilecek.

SPK'nın onayıyla ara ödeme tutarı en düşük yatırımcıdan başlanarak ödeme sırası oluşturulabilecek. Ayrıca mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ödemeden yararlanmasını sağlamak amacıyla belirli bir tutara kadar ödeme yapılması kararlaştırılabilecek.

Para piyasası fonları dışındaki fonlarda ise dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı dikkate alınacak. Bu oranı daha yüksek olan fonlara öncelik verilecek.

Fonların dağıtılabilir nakdinin yetersiz kalması durumunda farklı ödeme sıralamaları uygulanabilecek. (Foto: ahaber.com.tr)Fonların dağıtılabilir nakdinin yetersiz kalması durumunda farklı ödeme sıralamaları uygulanabilecek. (Foto: ahaber.com.tr)

ARA ÖDEME ALANLARIN FON PAYLARI NE OLACAK?

Ara ödeme sırasında yatırımcıların fon katılma payları iade alınmayacak. Payların iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

Yatırımcılara daha önce yapılan ara ödemeler, nihai tasfiye kapsamında hak kazanacakları tutardan düşülecek.

SPK, ara ödemelerden yararlanabilecek yatırımcıları ve ödeme yapılmayacak kişi ve kurumları belirledi. (Foto: ahaber.com.tr)SPK, ara ödemelerden yararlanabilecek yatırımcıları ve ödeme yapılmayacak kişi ve kurumları belirledi. (Foto: ahaber.com.tr)

KİMLERE ÖDEME YAPILMAYACAK?

SPK, bazı kişi ve kurumların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme alamayacağını da açıkladı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 ve 107'nci maddelerinde düzenlenen fiilleri işlediği veya bu fiillere birlikte hareket ederek katıldığı Kurul tarafından tespit edilen ve MKK tarafından ilgili kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara ödeme yapılmayacak.

FON YASASI KABUL EDİLDİ, İÇERİĞİNDE NELER VAR?

SPK'NIN FON TASFİYESİ KARARINDA ÖNE ÇIKANLAR

  • Ara ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak.
  • Yatırımcı başına ara ödeme üst sınırı 1 milyon TL olacak.
  • Net yatırım tutarı ve ilgili fonun hesaplanan değeri dikkate alınacak.
  • Nakit yetersizliğinde daha fazla yatırımcıya ulaşmayı amaçlayan ödeme sırası uygulanabilecek.
  • Ara ödemelerde fon katılma payları iade edilmeyecek.
  • Kurul tarafından belirlenen ihlallere karıştığı tespit edilen kişi ve kurumlara ödeme yapılmayacak.

Düzenleme, 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7596 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek tasfiye işlemlerini kapsıyor.

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