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TÜİK açıkladı: Eylül ayında işsizlik yükseldi, istihdam geriledi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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TÜİK açıkladı: Eylül ayında işsizlik yükseldi, istihdam geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,4'e yükseldi. İşsiz sayısı 198 bin kişi artışla 2 milyon 967 bine çıkarken istihdam edilenlerin sayısı 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bine geriledi. Genç işsizliği yüzde 14,8'e, atıl işgücü oranı ise yüzde 31,2'ye ulaştı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylül ayında yüzde 8,4 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarken, işsiz sayısı 198 bin kişilik yükselişle 2 milyon 967 bine çıktı.

Eylül ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. Böylece kadınlardaki işsizlik oranı erkeklere kıyasla daha yüksek gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Eylül ayında işsizlik yükseldi, istihdam geriledi - 1

İSTİHDAM 32 MİLYON 445 BİNE GERİLEDİ

Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da 0,1 puanlık düşüşle yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Eylül ayında işsizlik yükseldi, istihdam geriledi - 2

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 52,7 OLDU

Türkiye'de işgücü, eylül ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi artarak 35 milyon 412 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 52,7 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

TÜİK açıkladı: Eylül ayında işsizlik yükseldi, istihdam geriledi - 3

GENÇ İŞSİZLİĞİ 1,6 PUAN ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, eylül ayında bir önceki aya göre 1,6 puan yükselerek yüzde 14,8'e çıktı.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,4 olarak tahmin edilirken genç kadınlarda bu oran yüzde 23,3'e ulaştı. Veriler, genç kadınların işsizlik oranının genç erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

TÜİK açıkladı: Eylül ayında işsizlik yükseldi, istihdam geriledi - 4

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31,2'YE ÇIKTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı, eylül ayında 0,2 puan artarak yüzde 31,2 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak hesaplanırken, işsizler ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK açıkladı: Eylül ayında işsizlik yükseldi, istihdam geriledi - 5

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,4 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiilî çalışma süresi, eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,4 saat olarak kayıtlara geçti.

#TÜİK #İşgücü İstatistikleri #İşsizlik
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