Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,4'e yükseldi. İşsiz sayısı 198 bin kişi artışla 2 milyon 967 bine çıkarken istihdam edilenlerin sayısı 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bine geriledi. Genç işsizliği yüzde 14,8'e, atıl işgücü oranı ise yüzde 31,2'ye ulaştı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylül ayında yüzde 8,4 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarken, işsiz sayısı 198 bin kişilik yükselişle 2 milyon 967 bine çıktı. Eylül ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. Böylece kadınlardaki işsizlik oranı erkeklere kıyasla daha yüksek gerçekleşti.

İSTİHDAM 32 MİLYON 445 BİNE GERİLEDİ Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da 0,1 puanlık düşüşle yüzde 48,3 olarak kaydedildi. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşti.