Emekli ve memur zammında yeni hesap: En düşük maaş ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar

Milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon verisinin ardından yeni zam senaryoları şekillenirken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların olası zam oranlarını hesapladı.

Milyonlarca emekli ve memur, ocak ayında maaşlara yapılacak artışı bekliyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyonun yüzde 5,57 olarak açıklanmasının ardından yıl sonu beklentileri üzerinden yeni zam hesaplamaları yapıldı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 6 aylık enflasyon tahminlerini, en düşük emekli maaşı senaryolarını, memur zamlarını ve olası refah payı düzenlemesini değerlendirdi. EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER SON 3 AYDA! 2027'DE KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? YENİ HESAPLAR 3 AYLIK ENFLASYON VERİSİ NETLEŞTİ: YIL SONU BEKLENTİSİ NE? Ocak zammında belirleyici olacak enflasyon verilerini değerlendiren Faruk Erdem, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti. Elimizde bu veri bulunuyor. Bunun dışında yıl sonuna ilişkin önemli tahminler de var. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak yer alıyor. Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan sonuçlar da bulunuyor. Bu verilere baktığımızda yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 29-30 bandında oluşması bekleniyor" ifadelerini kullandı. OCAK ZAMMI İÇİN YENİ HESAP! KİM NE KADAR ARTIŞ ALACAK? Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden 6 aylık zam oranlarına ilişkin hesaplamalarını paylaşan Faruk Erdem, "Bu tahminlere göre yaptığımız hesaplamada 6 aylık enflasyon yüzde 9 ile 10 arasında bir orana karşılık geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise temmuz ayından bu yana oluşan enflasyonun yüzde 7'lik temmuz zammını aşan kısmı, enflasyon farkını oluşturuyor. Ayrıca ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik bir artış alacaklar. Yüzde 29-30'luk yıl sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Benim hesaplamalarıma göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10'un biraz üzerinde bir artış da mümkün. Memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında yüzde 7-8 arasında bir artış almasını bekliyorum" sözleriyle aktardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN LİRAYI AŞACAK MI? Canlı yayında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da gündeme geldi. Sunucu, "Yüzde 10'un üzerinde bir artış beklediğinizi söylediniz. Şu anda en düşük emekli aylığı 23.552 lira seviyesinde. Yüzde 10,45'lik bir artış gerçekleşirse maaş yaklaşık 26 bin liraya yükselecek. Sizce taban aylık için ayrıca bir düzenleme yapılır mı, yoksa yalnızca enflasyon oranında mı artış gerçekleşir" sorusunu yöneltti. Taban maaş düzenlemesinin yasal çerçevesini açıklayan Faruk Erdem, "Az önce belirttiğim oranlar, enflasyona bağlı maaş artışlarını gösteriyor. Ancak en düşük emekli maaşı yasayla belirleniyor. Bu tutar, Meclisten çıkarılan bir kanunla hem ocak hem de temmuz aylarında yeniden düzenleniyor. Son dönemde en düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 23.552 liraya ulaştı. Aynı yöntem uygulanırsa en düşük emekli maaşı 26-27 bin lira bandına yükselecek. Ancak bu tutar yasayla belirlendiği için Meclis veya hükümet farklı bir karar alabilir. Örneğin 30 bin liralık bir taban maaş belirlenirse en düşük emekli aylığı 30 bin lira olur. Yalnızca enflasyon oranında artış yapılması halinde ise 26-27 bin lira bandında bir rakam ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alabileceği maaşlara ilişkin tahminlerini paylaşan Faruk Erdem, "En düşük memur emeklisi maaşının 33 bin liranın üzerinde, 34 bin liraya yakın bir tutara ulaşması bekleniyor. En düşük memur maaşının ise 75-76 bin lira bandında olacağını hesaplıyoruz" dedi.