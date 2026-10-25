Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2027-2028 dönemi Kamu Çerçeve Protokolü'nün yeniden imzalanacağını belirterek çalışanların haklarını gözetmeye devam edeceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve Kamu Çerçeve Protokolü ve Toplu İş Sözleşmesi Sistemi: Kazanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli"ne katıldı. Programdaki konuşmasında Türkiye olarak sendikacılık alanında özellikle son çeyrek asırda katedilen mesafeyi bugünlere ulaştıran kamu-sivil toplum iş birliğinin, ortak hareket kültürü ve sosyal diyalog anlayışları olduğunu belirten Işıkhan, bu yapının aynı zamanda çalışanların haklarını koruyan ve geliştiren söz konusu toplu sözleşme kültürünün de en büyük itici gücü olduğunu söyledi. Temelleri 2017 yılında atılan kamuda toplu sözleşme sürecinin her yeni dönemde, çeşitlenen ihtiyaçlar, oluşan şartlar ve içerisinde bulunan pek çok etkene bağlı olarak değişim ve dönüşüm geçirdiğini ifade eden Işıkhan, ancak zaman ve koşullar ne olursa olsun, değişmeyen yegane kriterin kamu çalışanlarının refahı olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci gündeme geldi. "ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARINI GÖZETMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Geçen yıl yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 Dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü sosyal taraflarla yürüttükleri müzakereler neticesinde imzaladıklarını hatırlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda bugüne kadar kamu çalışanlarımızın özellikle sosyal ve mali hakları konusunda pek çok kazanım elde ettik. Bu protokolle aylık brüt taban ücretlerini öncelikle 42 bin liraya yükselttik. Taban ücretin üzerinde kalan çalışanlarımıza da seyyanen artış sağladık. Ayrıca 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 24, ikinci altı ayında seyyanen artışa ilave yüzde 11, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 6 oranında ücret artışları öngörerek enflasyon farkına ilişkin düzenlemelerle çalışanlarımızın ücretlerini fiyat artışlarına karşı desteklemeyi amaçladık. Önümüzdeki dönemde de yine çalışanlarımızın haklarını gözetmeye, onların çalışma hayatlarındaki kaliteyi artırmaya, refahlarını yükseltmeye devam edeceğiz." "HİZMET ANLAYIŞIMIZI, ADİL, TARAFSIZ VE KAPSAYICI ŞEKİLDE YÜRÜTMEK EN TEMEL GAYEMİZDİR" Bakan Işıkhan, bu panelde geçmişin tüm yönleriyle tartışılacağını ve yeni talepler, ihtiyaçlar ve beklentilerin ortaya çıkacağını belirterek geçmiş dönemlerin muhasebesinin yapılacağını aktardı. Sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan emekçilerin insan hayatına doğrudan dokunan son derece kıymetli bir sorumluluk üstlendiğine işaret eden Işıkhan, "Hastanelerimizde, bakım merkezlerimizde ve sosyal hizmet kuruluşlarımızda büyük bir özveriyle görev yapan çalışanlarımızın emeği, güçlü bir sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu emeğin karşılığının gözetilmesini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini son derece önemsiyoruz, son derece önemsiyorum" diye konuştu. Uzun yıllar sosyal hizmetler alanında çalışmış bir akademisyen olarak özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini yakından bildiğini aktaran Işıkhan, bu kapsamda çalışma koşullarının iyileştirilmesi için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.