Merkez Bankasından TL krediler için yeni karar: Özel sektör tahvillerine yıl sonu istisnası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi desteklemek amacıyla Türk lirası ticari kredi büyüme sınırına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeyle bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının belirli borçlanma araçlarını geri ödemek için kullanacağı TL krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.