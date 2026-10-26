Merkez Bankasından TL krediler için yeni karar: Özel sektör tahvillerine yıl sonu istisnası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi desteklemek amacıyla Türk lirası ticari kredi büyüme sınırında değişikliğe gitti. Bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yıl sonuna kadar vadesi dolacak borçlanma araçlarının geri ödenmesi için kullanacağı TL krediler, büyüme sınırından muaf tutulacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi desteklemek amacıyla Türk lirası ticari kredi büyüme sınırına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeyle bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının belirli borçlanma araçlarını geri ödemek için kullanacağı TL krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.
YIL SONUNA KADAR VADESİ DOLACAK BORÇLANMA ARAÇLARINI KAPSIYOR
TCMB'nin bankalara gönderdiği yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar vadesi dolacak olanların geri ödenmesi amacıyla kullandırılacak TL krediler, ticari kredi büyüme sınırına dahil edilmeyecek.
İstisna, yalnızca yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek geri ödemeleri kapsayacak.
AMAÇ FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK
TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek özel sektör kuruluşlarının borçlanma araçlarının geri ödemesi için banka finansmanına erişirken kredi büyüme sınırları nedeniyle yaşayabileceği olası güçlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Düzenlemenin söz konusu kuruluşların likidite yönetimini kolaylaştırması amaçlanıyor.