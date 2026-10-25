Ankete katılan ekonomistlerin tamamı ise Fed'in aralık toplantısında faiz artışına gitmesini bekliyor. Eylül ayında yapılan ankette aralıkta faiz artışı bekleyenlerin oranı yüzde 50'nin altında kalırken, son ankette bu oranın yüzde 100'e yükselmesi para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişimi ortaya koydu.

Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin faiz artışı beklentileri, eylül ayında yapılan ankete göre yükseldi. (Foto: ahaber.com.tr)

ARALIKTA FAİZ YÜZDE 4,00-4,25 ARALIĞINA ÇIKABİLİR

ING, Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına giderek politika faizini yüzde 4,00-4,25 aralığına yükseltmesini bekliyor.

Kurumun tahminine göre Fed, bu artışın ardından Aralık 2027'ye kadar faizleri sabit tutacak. ING, Fed'in Aralık 2027'de ise söz konusu faiz artışını geri alacağını öngörüyor.