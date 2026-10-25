Fed faiz kararı ne olacak? 100 ekonomistten 94'ü aynı görüşte
ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim'deki toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Reuters anketine katılan 100 ekonomistten 94'ü ekim ayında faizlerin değişmeyeceğini öngörürken, ekonomistlerin tamamı aralık ayında faiz artışı bekliyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı öncesinde faiz beklentileri netleşmeye başladı. Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutması beklenirken, aralık ayına ilişkin tahminlerde dikkat çekici bir değişim yaşandı.
Reuters'ın 16-20 Ekim tarihlerinde 100 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin 94'ü ekim toplantısında faizlerin değişmeyeceğini öngörüyor.
Ankete katılan ekonomistlerin tamamı ise Fed'in aralık toplantısında faiz artışına gitmesini bekliyor. Eylül ayında yapılan ankette aralıkta faiz artışı bekleyenlerin oranı yüzde 50'nin altında kalırken, son ankette bu oranın yüzde 100'e yükselmesi para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişimi ortaya koydu.
ENFLASYON VERİLERİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİNİ GÜÇLENDİRDİ
Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerde ABD'deki enflasyon görünümü etkili oluyor.
Eylül ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,6, çekirdek enflasyonun ise yüzde 0,3 artması, fiyat baskılarının sürdüğüne yönelik endişeleri artırdı.
Fed, eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Fed yetkililerinin para politikasında aceleci davranılmaması gerektiğine ilişkin açıklamaları ise ekim toplantısında faizlerin sabit tutulacağı beklentisini destekliyor.
GÖZLER FED'İN EKİM TOPLANTISINDAN ÇIKACAK MESAJLARDA
Piyasalarda gözler, Fed'in ekim toplantısının ardından vereceği mesajlara çevrildi.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın gelecekteki faiz kararlarına ilişkin net bir yönlendirme yapmasının beklenmemesi, aralık ayında alınacak kararın ekonomik verilere bağlı olacağı değerlendirmelerini güçlendiriyor.
ARALIKTA FAİZ YÜZDE 4,00-4,25 ARALIĞINA ÇIKABİLİR
ING, Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına giderek politika faizini yüzde 4,00-4,25 aralığına yükseltmesini bekliyor.
Kurumun tahminine göre Fed, bu artışın ardından Aralık 2027'ye kadar faizleri sabit tutacak. ING, Fed'in Aralık 2027'de ise söz konusu faiz artışını geri alacağını öngörüyor.