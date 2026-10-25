Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, kasım ayı indirimlerinin tüketicilerin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Ancak 'Efsane Kasım', 'Şahane Cuma', 'Black Friday', 'son fırsat' ve 'yüzde 70 indirim' gibi iddialı kampanyalar tüketicileri alışverişe yönlendirirken, aldatıcı indirimler mağduriyet yaşamalarına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Kasım indirimleri yaklaşırken sahte indirimlere, yapay fiyat artışlarına ve taklit alışveriş sitelerine karşı tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Güllü, her indirimin gerçek bir tasarruf, her kampanyanın da avantajlı bir alışveriş fırsatı anlamına gelmediğini vurguladı.

Güllü, bazı kampanyalarda indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması, fiyatların kampanya öncesinde yükseltilmesi, stok ve süre bilgilerinin yanıltıcı sunulması veya tüketicinin kararını etkileyecek koşulların gizlenmesinin söz konusu olabileceğini dile getirdi.