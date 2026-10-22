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Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

''Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. ''

UZMANLAR A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Enflasyondaki düşüş eğiliminden Fed'in olası adımlarına, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan enerji bağımsızlığı hamlelerine kadar birçok kritik başlığı A Haber Moderatörü Banu El, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy değerlendirdi.



FAİZ İNDİRİMİ PİYASALARA NASIL YANSIYACAK?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 36'ya çekmesini ve karar metnindeki mesajları değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, "Enflasyonun yüzde 30'un altına gerilemesiyle birlikte yüzde 37'deki politika faizi arasında bir makas oluşmuştu. Merkez Bankamızın bu makası kullanmaya başlaması, aşağı yönlü faiz indirimine gitmesi önemli bir sinyal ve doğru bir zamanlamadır. Küresel konjonktür zorlu olmaya devam ediyor ancak üretim ve üretici motivasyonunu korumak da tüm dünyada kritik hale geldi. Merkez Bankamız manevra alanını kullanarak üreticiye dolaylı bir destek vermiş oldu." ifadelerini kullandı. Sürecin devamında piyasa etkilerinin belirginleşeceğini söyleyen Paksoy, gösterge tahvil faizinin yüzde 40'ın altında kalmasının olumlu olduğunu belirterek, "Fon tasfiye sürecinin çözülmesi ve Meclis'teki yasal düzenlemenin netleşmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin piyasaya yansıması çok daha hızlı olacaktır. Gıda başta olmak üzere atılacak yapısal reform adımları Merkez Bankası'nın elini daha da rahatlatacaktır." sözleriyle aktardı.



YENİLENEBİLİR ENERJİ VE CARİ AÇIKTA YERLİ KALKAN

Küresel emtia fiyatları ve çatışma ortamının etkilerine dikkat çeken A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Petrol fiyatlarının 112 dolara dayandığı, Rusya-Ukrayna savaşının kış öncesi derinleştiği ve Orta Doğu'daki gerilimlerin sürdüğü bir ortamda dışarıda uygun şartlar bulunmuyor. Ancak geçmişte petrol 80-100 doların üzerine çıktığında cari açık üzerinde çok ağır bir baskı görürdük. Şimdi ise Türkiye'nin yenilenebilir enerjide sağladığı yerli üretim desteği elimizi çok daha rahatlatıyor. Enerjideki bu dönüşüm sayesinde süreci daha avantajlı yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İç talepteki dengelenmenin dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirten Doğaner, "Yılı yüzde 30'un altında bir enflasyonla tamamlayacağız gibi görünüyor. Aralık ayındaki toplantıda da yeni bir faiz indirimi için alan oluşabilir." dedi.



SAVAŞLARIN SONA ERMESİ TÜRKİYE İÇİN FIRSAT KAPISI

ABD seçimleri öncesinde Fed'in tavrını ve savaşların seyrini yorumlayan Özlem Doğaner, "Fed Başkanı bir anlamda rüştünü ispat etti ancak seçim öncesinde piyasayı sarsacak adımlardan kaçınacaktır. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi ya da dondurulması durumunda bölgede enerji ve gıda fiyatları hızla gerileyecektir. Yıkılan bölgelerin yeniden inşası, ticaret ve turizmin canlanması anlamına gelen bu senaryo, bölgenin en önemli aktörü olan Türkiye açısından çok ciddi fırsatlar barındırıyor." şeklinde konuştu.



Stratejist Cüneyt Paksoy ise enerji alanında geçmişten bugüne atılan adımların önemini vurgulayarak, "Eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak döneminde başlatılan çalışmaların ve milli enerji politikasının bugünlere yansıması son derece kıymetlidir. Yenilenebilir kaynakların yanı sıra çok yakında devreye girecek nükleer enerji ile petrole olan dışa bağımlılığımız azaldıkça, Türkiye'nin ekonomik görünümü çok daha güçlü bir noktaya gelecektir." ifadelerini kullandı.