Fon krizi ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiledi? Uzman isim açıkladı: Bu fiyatlar alım için fırsat

Türkiye'de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizinin otomotiv sektörüne etkileri ve ikinci el araç fiyatlarının geleceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmede bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, krizin sektörde sınırlı bir etki oluşturduğunu söyledi.

"ÇOK ETKİSİ VARDIR DİYEMEYİZ"

Fon krizinin ikinci el araç piyasasını etkileyip etkilemediğine ilişkin soruyu yanıtlayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, krizin diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de bir miktar hissedildiğini ancak satışlar ve fiyatlar üzerinde önemli bir değişikliğe yol açmadığını belirtti.

Ertemel, "Esasında şöyle söylemek lazım, fon krizi tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de bir nebze olsun etkisini hissettirdi diyebiliriz. Tabii bu, bizim satışlarımızı çok fazla etkileyen veya fiyatlarımızı çok etkileyen bir durum da değil. Bunu özellikle belirtmek isterim ki yani burada bir fon krizi çıktı da araç fiyatları düştü veyahut da herhangi bir etkisi var mı? Bu anlamda çok etkisi vardır diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektöründe satışların olağan seyrinde devam ettiğini vurgulayan Ertemel, "Normal bir şekilde zaten satışlarımız, yıl sonu geliyor, bu şekilde devam ediyor. Kampanyalar devam ediyor. Sektörümüz esasında normal, rutin bir şekilde devam ediyor diyebiliriz" dedi.

"İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI İKİ YILDIR YATAY SEYREDİYOR"

İkinci el araç fiyatlarının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertemel, hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasında son iki yıldır belirgin bir fiyat artışı yaşanmadığını söyledi.

Ertemel, "Fiyatlarımız esasında iki seneden beri çok stabil, yatay bir seyir seyrediyor. Hem ikinci elde olsun hem sıfırda olsun fiyatlarımız esasında çok artmış değil" şeklinde konuştu.

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe kampanyaların devam ettiğini belirten Ertemel, "Tabii yıl sonu geliyor. Bildiğiniz gibi yıl sonu geldiği zaman hem distribütörlerin hem bayilerin satış hedeflerine ulaşması için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyalar hala devam ediyor yıl sonuna kadar" ifadelerini kullandı.