Fon krizi ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiledi? Uzman isim açıkladı: Bu fiyatlar alım için fırsat
Fon krizinin ikinci el araç piyasasına nasıl yansıdığını değerlendiren İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, bu durumun fiyatlara etkisinin sınırlı olduğunu belirtti. İkinci el araç piyasasındaki son duruma da değinen Ertemel, “Fiyatlarımız şu anda tam uygun ve alınabilir pozisyonda diyebiliriz” dedi.
Türkiye'de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizinin otomotiv sektörüne etkileri ve ikinci el araç fiyatlarının geleceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmede bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, krizin sektörde sınırlı bir etki oluşturduğunu söyledi.
"ÇOK ETKİSİ VARDIR DİYEMEYİZ"
Fon krizinin ikinci el araç piyasasını etkileyip etkilemediğine ilişkin soruyu yanıtlayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, krizin diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de bir miktar hissedildiğini ancak satışlar ve fiyatlar üzerinde önemli bir değişikliğe yol açmadığını belirtti.
Ertemel, "Esasında şöyle söylemek lazım, fon krizi tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de bir nebze olsun etkisini hissettirdi diyebiliriz. Tabii bu, bizim satışlarımızı çok fazla etkileyen veya fiyatlarımızı çok etkileyen bir durum da değil. Bunu özellikle belirtmek isterim ki yani burada bir fon krizi çıktı da araç fiyatları düştü veyahut da herhangi bir etkisi var mı? Bu anlamda çok etkisi vardır diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Otomotiv sektöründe satışların olağan seyrinde devam ettiğini vurgulayan Ertemel, "Normal bir şekilde zaten satışlarımız, yıl sonu geliyor, bu şekilde devam ediyor. Kampanyalar devam ediyor. Sektörümüz esasında normal, rutin bir şekilde devam ediyor diyebiliriz" dedi.
"İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI İKİ YILDIR YATAY SEYREDİYOR"
İkinci el araç fiyatlarının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertemel, hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasında son iki yıldır belirgin bir fiyat artışı yaşanmadığını söyledi.
Ertemel, "Fiyatlarımız esasında iki seneden beri çok stabil, yatay bir seyir seyrediyor. Hem ikinci elde olsun hem sıfırda olsun fiyatlarımız esasında çok artmış değil" şeklinde konuştu.
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe kampanyaların devam ettiğini belirten Ertemel, "Tabii yıl sonu geliyor. Bildiğiniz gibi yıl sonu geldiği zaman hem distribütörlerin hem bayilerin satış hedeflerine ulaşması için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyalar hala devam ediyor yıl sonuna kadar" ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK İSTEYENLER İÇİN FIRSAT OLABİLİR"
İkinci el otomobil fiyatlarının mevcut seviyesini değerlendiren Ertemel, piyasada araç almak isteyen tüketiciler açısından uygun koşullar bulunduğunu aktardı.
Ertemel, "Bunun haricinde tabii ki ikinci el fiyatlarımız da şu anda tam uygun ve alınabilir pozisyonda diyebiliriz. Esasında bunu son tüketicinin bir fırsata çevirmesinde de fayda var demeyi özellikle önemsiyorum" şeklinde konuştu.
2026 YILI OTOMOBİL SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Sıfır araç piyasasında talebin ertelenip ertelenmediğiyle ilgili soruyu da cevaplandıran Ertemel, geçen yılın satış rakamlarıyla bu yıla dair beklentilerini karşılaştırdı.
Ertemel, "Geçen yıl bizim sıfır araç adedimiz 1 milyon 450 bin bandındaydı. Bu sene bir yüzde 10, belki daha bir düşük olabilir. 1 milyon 250, 1 milyon 300 bin civarında kapatacak diye tahmin ediyoruz pazarı" dedi.
İkinci el otomobil piyasasında da benzer bir daralma beklediklerini belirten Ertemel, "İkinci el satışlarımız 9 milyon civarındaydı. Orada da bir yüzde 10'luk belki bir daralma olur. Bu satış rakamlarıyla yılı kapatacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
2027'DE ARAÇ FİYATLARINI VE SATIŞLARI NE BEKLİYOR?
Gelecek yıl otomotiv piyasasının nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertemel, sektörün önündeki en önemli sorunlardan birinin yüksek faiz oranları olduğunu belirtti.
Ertemel, "Tabii burada önemli olan şey şu, sektörümüzü etkileyen en önemli problem faizlerin biraz yüksek olması. Ama dün açıklanan faiz kararıyla bir miktar aşağıya çekildi. Önümüzdeki dönemde de faiz kararı bizim sektörümüzü etkileyecek en önemli faktörlerden bir tanesi diyebiliriz" şeklinde konuştu.
Faiz oranlarının gerilemeye devam etmesi durumunda otomotiv satışlarının olumlu etkilenebileceğini söyleyen Ertemel, "Önümüzdeki dönemde faiz inmeye başlarsa sektörümüzdeki satış adetleri bu yılki işte hedeflenen rakamlara ulaşır diye bekliyoruz" dedi.
"BDDK LİMİTLERİNDE GÜNCELLEME TALEBİMİZ VAR"
Otomotiv piyasasını etkileyen bir diğer unsurun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından uygulanan limitler olduğunu belirten Ertemel, bu konuda güncelleme beklediklerini ifade etti.
Ertemel, "Bir de BDDK'nın esasında bir limiti var burada otomotiv satışlarını etkileyen. O limitlerde de bir güncelleme talebimiz var. Eğer o da olursa adetlerimiz umduğumuz rakamlara gelebilir" diye konuştu.