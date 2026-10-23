2026 OGM personel alımı! 12 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek: İşte başvuru tarihi ve sınav takvimi
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirmek üzere 12 müfettiş yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 26 Ekim-9 Kasım 2026 tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Peki, OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler ve sınav ne zaman?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ilanı, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündemine geldi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 12 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından gözler başvuru tarihlerine ve sınav takvimine çevrildi. Peki, OGM müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? Başvuru şartları neler, yazılı sınav hangi tarihte düzenlenecek?
OGM PERSONEL ALIMI 2026: KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 12 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.
Personel alımına ilişkin ilan 22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
OGM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alımı için başvurular 26 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Kasım 2026 Pazartesi günü sona erecek.
Başvuru işlemleri yalnızca ilan edilen elektronik platform üzerinden yapılabilecek.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Başvuru adresi: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
Şahsen, posta yoluyla, dilekçeyle veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
OGM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Orman Genel Müdürlüğünün 12 müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanında başvuru ve sınav sürecine yönelik takvim açıklandı.
Adayların başvurularını 26 Ekim-9 Kasım 2026 tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden yapması gerekiyor.
Paylaşılan ilan özetinde KPSS puan türü, taban puan, yaş sınırı ve mezuniyet bölümlerine ilişkin ayrıntılar bulunmuyor. Bu nedenle adayların özel başvuru koşullarını OGM'nin resmi ilanından kontrol etmesi önem taşıyor.
OGM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 19 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı bina, salon, saat ve diğer sınav bilgileri resmi internet adreslerinden duyurulacak.
OGM YAZILI SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav organizasyonuna ilişkin ayrıntılar şu adreslerden açıklanacak:
- Orman Genel Müdürlüğü: https://www.ogm.gov.tr
- Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi: https://ais.gazi.edu.tr
Adaylar sınav yeri, salonu ve diğer duyuruları bu adreslerden takip edebilecek.
OGM SÖZLÜ SINAVINA KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından her sınav grubu için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.
En yüksek puandan başlanarak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.
Sözlü sınavın yeri ve tarihi ise daha sonra açıklanacak.
OGM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Adaylar sonuçlara ve sınav sürecine ilişkin açıklamalara www.ogm.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
OGM PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
- Alım yapılacak kadro: Müfettiş yardımcısı
- Kontenjan: 12 kişi
- Başvuru başlangıcı: 26 Ekim 2026
- Son başvuru tarihi: 9 Kasım 2026
- Başvuru platformu: Kariyer Kapısı
- Yazılı sınav tarihi: 19 Aralık 2026
- Yazılı sınav saati: 10.00
- Yazılı sınav yeri: Ankara
- Sözlü sınav tarihi: Daha sonra duyurulacak
- Sonuçların açıklanacağı adres: www.ogm.gov.tr