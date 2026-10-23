Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ilanı, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündemine geldi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 12 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından gözler başvuru tarihlerine ve sınav takvimine çevrildi. Peki, OGM müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? Başvuru şartları neler, yazılı sınav hangi tarihte düzenlenecek?

Şahsen, posta yoluyla, dilekçeyle veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Orman Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alımı için başvurular 26 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Kasım 2026 Pazartesi günü sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 12 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

OGM müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. (Foto: ahaber.com.tr)

OGM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Orman Genel Müdürlüğünün 12 müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanında başvuru ve sınav sürecine yönelik takvim açıklandı.

Adayların başvurularını 26 Ekim-9 Kasım 2026 tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden yapması gerekiyor.

Paylaşılan ilan özetinde KPSS puan türü, taban puan, yaş sınırı ve mezuniyet bölümlerine ilişkin ayrıntılar bulunmuyor. Bu nedenle adayların özel başvuru koşullarını OGM'nin resmi ilanından kontrol etmesi önem taşıyor.

OGM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 19 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı bina, salon, saat ve diğer sınav bilgileri resmi internet adreslerinden duyurulacak.

OGM YAZILI SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav organizasyonuna ilişkin ayrıntılar şu adreslerden açıklanacak:

Orman Genel Müdürlüğü: https://www.ogm.gov.tr

https://www.ogm.gov.tr Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi: https://ais.gazi.edu.tr

Adaylar sınav yeri, salonu ve diğer duyuruları bu adreslerden takip edebilecek.

OGM SÖZLÜ SINAVINA KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından her sınav grubu için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.

En yüksek puandan başlanarak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

Sözlü sınavın yeri ve tarihi ise daha sonra açıklanacak.