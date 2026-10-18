Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar
Ekim ayında sıfır araç alacaklar için yüzde 0 faizli kredi seçenekleri markalara göre değişiyor. Fiat Grande Panda'da 250 bin TL, Peugeot Rifter'da 800 bin TL, BMW 420i Coupé'de 2,5 milyon TL'ye kadar finansman öne çıkıyor.
Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için ekim ayında farklı finansman seçenekleri sunuluyor. Markalar, belirli modellerde yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla alıcıların karşısına çıkıyor. Binek otomobillerin yanı sıra elektrikli araçlar ve hafif ticari modeller de kampanyalarda yer alıyor.
EKİM 2026'DA HANGİ MARKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
18 Ekim 2026 itibarıyla markaların resmi internet sitelerinde yayımlanan bilgilerde öne çıkan yüzde 0 faizli finansman seçenekleri şöyle:
Önemli: Tablo, resmî kampanya sayfalarında doğrulanabilen örnekleri gösteriyor. Her modelin bütün versiyonları kampanyaya dahil değil. Bazı tekliflerde sigorta, kasko veya kredi koruma ürünü şartı bulunuyor.
BMW'DE 2,5 MİLYON TL'LİK SIFIR FAİZLİ KREDİ
BMW'nin ekim ayına özel kampanyasında 2026 model yılı 420i Coupé için 2 milyon 500 bin TL tutarında, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Ancak bu finansman fırsatı tüzel müşterilere, yani şirketler gibi kurumsal alıcılara yönelik.
BMW 420i Gran Coupé modelinde ise belirli model yılları için 2 milyon TL'ye kadar kredi seçeneği sunuluyor. X2 sDrive20i modelinde 750 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman imkânı bulunuyor.
Kampanya 2-31 Ekim 2026 tarihleri arasında, katılımcı BMW yetkili satıcılarında geçerli. Kredi masrafları modele göre değişiyor. Ayrıca Premium Kasko tercih edilmediğinde faiz oranı değişebiliyor. Bu nedenle BMW'deki yüksek tutarlı finansman seçenekleri, bireysel otomobil alıcılarına yönelik genel bir faizsiz kredi fırsatı olarak değerlendirilmemeli.
MERCEDES-BENZ'DE TİCARİ ARAÇLARA YÜZDE 0 FAİZ
Mercedes-Benz'in ekim ayı finansman kampanyalarında özellikle hafif ticari araçlar öne çıkıyor. Markanın resmi açıklamasına göre kurumsal müşteriler, belirli modellerde yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor.
Kampanyada öne çıkan seçenekler şöyle:
- Vito: 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 faiz.
- Sprinter: 1 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faiz.
- EQV: 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 faiz.
- V-Class: 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 faiz.
- eSprinter: 1 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faiz.
Bu fırsatlar Mercedes-Benz Kasko'yu tercih eden kurumsal müşterilere yönelik. Kampanyalar 31 Ekim 2026'ya kadar geçerli. Mercedes-Benz'in binek otomobil kampanyalarında da yüksek tutarlı finansman seçenekleri var. Ancak GLA, CLA, C-Serisi ve diğer modeller için açıklanan faiz oranları yüzde 0 değil. Örneğin bazı modellerde 36 ay vadeli yüzde 3,50 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
TOGG T10F VE T10X'TE FAİZSİZ FİNANSMAN SEÇENEKLERİ
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ekim ayında elektrikli araç almayı düşünenler için T10F ve T10X modellerinde farklı finansman seçenekleri sunuyor. Togg'un resmî finansman sayfasında T10F V2 için 900 bin TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği yer alıyor. Aynı versiyonda 800 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz finansman da bulunuyor.
T10F 4More modelinde ise 1 milyon 500 bin TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği açıklanıyor. T10X ve T10F ailesinde başka finansman seçenekleri de bulunuyor. Ancak uzun vadeli seçeneklerin tamamı faizsiz değil. Örneğin 48 ay vadeli bazı kredilerde yüzde 2,95 faiz oranı uygulanıyor.
Togg'un yüzde 0 faizli teklifleri sınırlı sayıdaki araçlarla ve belirli versiyonlarla sınırlı olabildiğinden, başvuru sırasında güncel koşulların kontrol edilmesi gerekiyor.