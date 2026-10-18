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Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekim ayında sıfır araç alacaklar için yüzde 0 faizli kredi seçenekleri markalara göre değişiyor. Fiat Grande Panda'da 250 bin TL, Peugeot Rifter'da 800 bin TL, BMW 420i Coupé'de 2,5 milyon TL'ye kadar finansman öne çıkıyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 1

Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için ekim ayında farklı finansman seçenekleri sunuluyor. Markalar, belirli modellerde yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla alıcıların karşısına çıkıyor. Binek otomobillerin yanı sıra elektrikli araçlar ve hafif ticari modeller de kampanyalarda yer alıyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 2

EKİM 2026'DA HANGİ MARKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

18 Ekim 2026 itibarıyla markaların resmi internet sitelerinde yayımlanan bilgilerde öne çıkan yüzde 0 faizli finansman seçenekleri şöyle:

Marka
Model
Kredi tutarı
Vade
Müşteri koşulu
Togg
T10F V2
900.000 TL
10 ay
Bireysel, sınırlı sayıda
Togg
T10F 4More
1.500.000 TL
10 ay
Kampanya koşullarına tabi
Renault
Belirli binek modeller
200.000 TL
6 ay
Bireysel
Dacia
Belirli binek modeller
200.000 TL
6 ay
Bireysel
Fiat
Grande Panda Elektrikli
250.000 TL
12 ay
Kampanya koşullarına tabi
Citroën
Ami
250.000 TL
12 ay
Kampanya koşullarına tabi
Citroën
Berlingo
750.000 TL'ye kadar
12 ay
Belirli versiyonlar
Peugeot
Rifter GT
800.000 TL
6 ay
Bireysel, ek ürün şartlı
Toyota
Proace City
1.000.000 TL
6 ay
Vergi levhalı müşteriler
Nissan
Townstar Van
1.200.000 TL
9 ay
KOBİ'ler
BMW
420i Coupé
2.500.000 TL
6 ay
Tüzel müşteriler
Mercedes-Benz
Vito
1.000.000 TL
8 ay
Kurumsal müşteriler
Mercedes-Benz
Sprinter
1.000.000 TL
10 ay
Kurumsal müşteriler
Škoda
Enyaq ve Enyaq Coupé
1.000.000 TL
6 ay
Tüzel müşteriler

Önemli: Tablo, resmî kampanya sayfalarında doğrulanabilen örnekleri gösteriyor. Her modelin bütün versiyonları kampanyaya dahil değil. Bazı tekliflerde sigorta, kasko veya kredi koruma ürünü şartı bulunuyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 3

BMW'DE 2,5 MİLYON TL'LİK SIFIR FAİZLİ KREDİ

BMW'nin ekim ayına özel kampanyasında 2026 model yılı 420i Coupé için 2 milyon 500 bin TL tutarında, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Ancak bu finansman fırsatı tüzel müşterilere, yani şirketler gibi kurumsal alıcılara yönelik.

BMW 420i Gran Coupé modelinde ise belirli model yılları için 2 milyon TL'ye kadar kredi seçeneği sunuluyor. X2 sDrive20i modelinde 750 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman imkânı bulunuyor.

Kampanya 2-31 Ekim 2026 tarihleri arasında, katılımcı BMW yetkili satıcılarında geçerli. Kredi masrafları modele göre değişiyor. Ayrıca Premium Kasko tercih edilmediğinde faiz oranı değişebiliyor. Bu nedenle BMW'deki yüksek tutarlı finansman seçenekleri, bireysel otomobil alıcılarına yönelik genel bir faizsiz kredi fırsatı olarak değerlendirilmemeli.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 4

MERCEDES-BENZ'DE TİCARİ ARAÇLARA YÜZDE 0 FAİZ

Mercedes-Benz'in ekim ayı finansman kampanyalarında özellikle hafif ticari araçlar öne çıkıyor. Markanın resmi açıklamasına göre kurumsal müşteriler, belirli modellerde yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor.

Kampanyada öne çıkan seçenekler şöyle:

  • Vito: 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 faiz.
  • Sprinter: 1 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faiz.
  • EQV: 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 faiz.
  • V-Class: 1 milyon TL, 8 ay vadeli yüzde 0 faiz.
  • eSprinter: 1 milyon TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faiz.

Bu fırsatlar Mercedes-Benz Kasko'yu tercih eden kurumsal müşterilere yönelik. Kampanyalar 31 Ekim 2026'ya kadar geçerli. Mercedes-Benz'in binek otomobil kampanyalarında da yüksek tutarlı finansman seçenekleri var. Ancak GLA, CLA, C-Serisi ve diğer modeller için açıklanan faiz oranları yüzde 0 değil. Örneğin bazı modellerde 36 ay vadeli yüzde 3,50 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 5

TOGG T10F VE T10X'TE FAİZSİZ FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ekim ayında elektrikli araç almayı düşünenler için T10F ve T10X modellerinde farklı finansman seçenekleri sunuyor. Togg'un resmî finansman sayfasında T10F V2 için 900 bin TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği yer alıyor. Aynı versiyonda 800 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz finansman da bulunuyor.

T10F 4More modelinde ise 1 milyon 500 bin TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği açıklanıyor. T10X ve T10F ailesinde başka finansman seçenekleri de bulunuyor. Ancak uzun vadeli seçeneklerin tamamı faizsiz değil. Örneğin 48 ay vadeli bazı kredilerde yüzde 2,95 faiz oranı uygulanıyor.

Togg'un yüzde 0 faizli teklifleri sınırlı sayıdaki araçlarla ve belirli versiyonlarla sınırlı olabildiğinden, başvuru sırasında güncel koşulların kontrol edilmesi gerekiyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 6

FIAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ'DE 250 BİN TL KREDİ

Fiat'ın ekim ayı kampanyasında Grande Panda Elektrikli öne çıkıyor. Markanın resmî internet sitesinde model için 250 bin TL tutarında, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği açıklanıyor.

Grande Panda Elektrikli'nin tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1 milyon 584 bin 900 TL olarak duyuruluyor. Alıcılar, kredi seçeneği ile aracın nakit satın alma maliyetini karşılaştırarak bütçelerine uygun seçeneği değerlendirebilir. Fiat'ın Egea ve diğer modellerinde de farklı fiyat avantajları bulunuyor. Ancak her indirim veya finansman seçeneği yüzde 0 faizli kredi anlamına gelmiyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 7

RENAULT VE DACIA'DA 200 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Renault, ekim ayına özel kampanyasında Clio, Boreal, Megane Sedan ve Duster gibi modellerde 200 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Dacia'da ise Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinde 200 bin TL tutarında, 6 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği bulunuyor.

Her iki markada da kredinin tamamı araç bedelini karşılamıyor. Alıcıların kalan tutar için peşinat veya başka bir finansman kaynağı ayırması gerekiyor. Dacia kampanyasında belirtilen faiz oranının geçerliliği, Dacia Finans üzerinden kullanılan krediye ve kampanya şartlarına bağlı. Maxxi Değer+ ve Dacia Kasko gibi ürünlerin koşulları da başvuru öncesinde incelenmeli.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 8

CITROEN AMİ VE BERLİNGO'DA YÜZDE 0 FAİZ SEÇENEĞİ

Citroen'in ekim ayı kampanyasında elektrikli Ami için 250 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Alıcılar, kampanya koşullarına göre bu seçenek yerine 30 bin TL nakit indirim fırsatını da değerlendirebiliyor.

Hafif ticari araç Berlingo'da ise 750 bin TL'ye kadar kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman sunuluyor. Bu fırsat belirli versiyonlarla sınırlı.

Markanın diğer modellerinde de kredi seçenekleri bulunuyor. Ancak e-C3, C3 Aircross ve C5 Aircross gibi modellerde açıklanan bazı teklifler yüzde 0,99 faiz oranına sahip. Bunlar sıfır faizli kampanyalarla karıştırılmamalı.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 9

PEUGEOT RİFTER'DA 800 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Peugeot'nun ekim kampanyasında Rifter GT modeli için 800 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Kampanya, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 2026 model yılı Rifter GT versiyonunda geçerli. Bireysel kullanım için sunulan kredi fırsatında Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası veya Kredili Hayat Sigortası şartı bulunuyor.

800 bin TL kredi kullanıldığında aylık taksit 83 bin 333 TL olarak hesaplanıyor. Bunun yanında 4 bin 600 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti belirtiliyor.

Peugeot Partner Van, Expert Van, Expert Traveller ve Boxer ailesinde de yüzde 0 faizli kredi seçenekleri açıklanıyor. Ancak bu modellerde kredi tutarı ve varsa nakit indirim alternatifi, versiyona ve kullanım türüne göre değişiyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 10

TOYOTA PROACE CITY'DE 1 MİLYON TL KREDİ

Toyota'nın Proace City modelinde Dream ve Passion X-Pack versiyonları için 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Ancak kampanya yalnızca vergi levhası bulunan müşterilere sunuluyor. Bu nedenle bireysel otomobil alıcılarının söz konusu kredi fırsatından yararlanabileceği düşünülmemeli.

Toyota'nın diğer binek otomobillerinde de fiyat avantajları ve farklı finansman seçenekleri bulunuyor. Fakat bunların tamamı sıfır faizli kredi niteliği taşımıyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 11

SKODA ENYAQ AİLESİNDE 1 MİLYON TL FAİZSİZ KREDİ

Skoda, Enyaq ve Enyaq Coupe modellerinde 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuyor. Ancak bu kampanya tüzel müşterilere yönelik. Markanın Fabia ve Kamiq modellerinde de bireysel müşterilere yönelik kredi fırsatları bulunuyor. Fakat bu iki modelde açıklanan seçenek 200 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranına sahip.

Skoda'nın resmi kampanya sayfasında belirtilen tekliflerin 31 Ekim 2026'ya kadar geçerli olduğu aktarılıyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 12

NISSAN TOWNSTAR VAN'DA 1,2 MİLYON TL FİNANSMAN

Nissan, ekim ayı kampanyasında Townstar Van'ın belirli versiyonlarında KOBİ'lere 1 milyon 200 bin TL tutarında, 9 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi sunuyor. Benzinli kısa şasi, uzun şasi ve elektrikli Townstar Van versiyonlarında finansman seçenekleri bulunuyor. Townstar Combi EV modelinde de KOBİ'lere özel aynı tutar ve vade seçeneği açıklanıyor.

Kampanya 1 Ekim 2026'dan itibaren katılımcı Nissan yetkili satıcılarında geçerli. Nissan, kampanya şartlarını önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Ekim ayında sıfır araçlarda yüzde 0 faizli kredi seçenekleri: Marka marka kampanyalar 13

SIFIR FAİZLİ ARAÇ KREDİSİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüzde 0 faizli kredi, araç alımında finansman maliyetini azaltabilir. Ancak faiz oranının sıfır olması, kredinin masrafsız olduğu anlamına gelmiyor. Araç satın almadan önce şu ayrıntılar kontrol edilmeli:

  • Kredi tutarı ve vade: Kredinin hangi tutarda ve kaç ay için geçerli olduğu öğrenilmeli.
  • Aylık taksit: Ödemelerin bütçeye uygunluğu hesaplanmalı.
  • Ek masraflar: Kredi tahsis ücreti, rehin tesis ücreti, kasko ve sigorta bedelleri incelenmeli.
  • Müşteri türü: Kampanyanın bireysel alıcılara mı, KOBİ'lere mi yoksa tüzel müşterilere mi açık olduğu kontrol edilmeli.
  • Model ve versiyon: Teklifin hangi donanım ve model yılında geçerli olduğu sorulmalı.
  • Kampanya tarihi: Son başvuru tarihi ve stok koşulları yetkili satıcıdan teyit edilmeli.

Ayrıca faizsiz kredi ile nakit indirim arasında seçim yapılabiliyorsa iki seçeneğin toplam maliyetini karşılaştırmak gerekiyor. Böylece yalnızca kredi faizine değil, aracın satın alma maliyetine göre karar verilebilir.

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