Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için ekim ayında farklı finansman seçenekleri sunuluyor. Markalar, belirli modellerde yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla alıcıların karşısına çıkıyor. Binek otomobillerin yanı sıra elektrikli araçlar ve hafif ticari modeller de kampanyalarda yer alıyor.

Önemli: Tablo, resmî kampanya sayfalarında doğrulanabilen örnekleri gösteriyor. Her modelin bütün versiyonları kampanyaya dahil değil. Bazı tekliflerde sigorta, kasko veya kredi koruma ürünü şartı bulunuyor.

BMW'DE 2,5 MİLYON TL'LİK SIFIR FAİZLİ KREDİ

BMW'nin ekim ayına özel kampanyasında 2026 model yılı 420i Coupé için 2 milyon 500 bin TL tutarında, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Ancak bu finansman fırsatı tüzel müşterilere, yani şirketler gibi kurumsal alıcılara yönelik.

BMW 420i Gran Coupé modelinde ise belirli model yılları için 2 milyon TL'ye kadar kredi seçeneği sunuluyor. X2 sDrive20i modelinde 750 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman imkânı bulunuyor.

Kampanya 2-31 Ekim 2026 tarihleri arasında, katılımcı BMW yetkili satıcılarında geçerli. Kredi masrafları modele göre değişiyor. Ayrıca Premium Kasko tercih edilmediğinde faiz oranı değişebiliyor. Bu nedenle BMW'deki yüksek tutarlı finansman seçenekleri, bireysel otomobil alıcılarına yönelik genel bir faizsiz kredi fırsatı olarak değerlendirilmemeli.