T10F 4More Kehribar Serisi; Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Işığın geliş açısına göre farklı yansımalar oluşturan renkler, aracın görünümüne özgün bir karakter kazandırıyor.

Adını milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alan Kehribar Serisi, doğanın renklerini ve dokularını Togg'un tasarım anlayışıyla buluşturuyor. Markanın daha önce tanıttığı Obsidiyen Serisi'nde volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonları öne çıkarken, Kehribar Serisi sıcak renkleri ve zarif detaylarıyla dikkat çekiyor.

Togg 'un yeni özel serisi Kehribar, T10F 4More'un sportif tasarımını farklı renk ve malzeme dokunuşlarıyla öne çıkarıyor. Seride Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere 7 farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor.

(Foto: ahaber.com.tr)

SPORTİF TASARIMDA ÖZEL KEHRİBAR DETAYLARI

Serinin tasarımında jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar çeşitli bölümlerde Kehribar renk detayları kullanılıyor. Bu dokunuşlar, T10F 4More'un sportif çizgilerini tamamlıyor.

İç mekanda ise Artisyn kumaş kullanılan koltuklar, kabartma desenli ayrıntılar ve özel dekoratif yüzeyler öne çıkıyor. Dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumu, kabin tasarımında da sürdürülüyor.

435 PS GÜÇ VE 500 KİLOMETRE MENZİL

Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More Kehribar Serisi, 435 PS güç ve 700 Nm tork değerleriyle geliyor. Modelin WLTP standartlarına göre açıkladığı menzil ise 500 kilometre.