Togg T10F 4More’a Kehribar Serisi geliyor! 7 renk seçeneği ve 500 kilometre menzil
Türkiye’nin mobilite markası Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modelini Kehribar Serisi ile yeniliyor. Doğadan ilham alan özel tasarım detayları ve 7 farklı gövde rengiyle sunulan model, 435 PS güç ve 700 Nm tork üretiyor. Araç, WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil vadediyor.
Togg'un yeni özel serisi Kehribar, T10F 4More'un sportif tasarımını farklı renk ve malzeme dokunuşlarıyla öne çıkarıyor. Seride Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere 7 farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor.
TOGG'UN YENİ SERİSİ KEHRİBAR'DAN İLHAM ALIYOR
Adını milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alan Kehribar Serisi, doğanın renklerini ve dokularını Togg'un tasarım anlayışıyla buluşturuyor. Markanın daha önce tanıttığı Obsidiyen Serisi'nde volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonları öne çıkarken, Kehribar Serisi sıcak renkleri ve zarif detaylarıyla dikkat çekiyor.
7 FARKLI GÖVDE RENGİYLE SUNULUYOR
T10F 4More Kehribar Serisi; Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Işığın geliş açısına göre farklı yansımalar oluşturan renkler, aracın görünümüne özgün bir karakter kazandırıyor.
SPORTİF TASARIMDA ÖZEL KEHRİBAR DETAYLARI
Serinin tasarımında jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar çeşitli bölümlerde Kehribar renk detayları kullanılıyor. Bu dokunuşlar, T10F 4More'un sportif çizgilerini tamamlıyor.
İç mekanda ise Artisyn kumaş kullanılan koltuklar, kabartma desenli ayrıntılar ve özel dekoratif yüzeyler öne çıkıyor. Dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumu, kabin tasarımında da sürdürülüyor.
435 PS GÜÇ VE 500 KİLOMETRE MENZİL
Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More Kehribar Serisi, 435 PS güç ve 700 Nm tork değerleriyle geliyor. Modelin WLTP standartlarına göre açıkladığı menzil ise 500 kilometre.