2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yönelik gelecek üç yılın hedefleri belirlendi. Katılımcı sayısının artırılması, emeklilik yatırım fonlarının yeniden tasarlanması ve tasarruf seçeneklerinin çeşitlendirilmesi planlanıyor.

BES'TE 3 YILLIK HEDEF BELLİ OLDU

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı'nın ödeneği bu yıl 103 milyar 765 milyon lira olurken gelecek yıl için 126 milyar 655 milyon liraya çıkarılması planlandı.

Söz konusu ödenek, 2028 yılı için 147 milyar 807 milyon lira, 2029 yılı için ise 167 milyar 22 milyon lira olarak öngörüldü.