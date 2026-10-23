Emeklilikte yeni dönem hazırlığı: BES'te 3 yıllık plan belli oldu
2027 yılı bütçe teklifinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için yeni hedefler belirlendi. Buna göre katılımcı sayısının 2029'da 20 milyona ulaşması beklenirken, emeklilik fonlarının çeşitlendirilmesi planlanıyor.
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yönelik gelecek üç yılın hedefleri belirlendi. Katılımcı sayısının artırılması, emeklilik yatırım fonlarının yeniden tasarlanması ve tasarruf seçeneklerinin çeşitlendirilmesi planlanıyor.
BES'TE 3 YILLIK HEDEF BELLİ OLDU
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı'nın ödeneği bu yıl 103 milyar 765 milyon lira olurken gelecek yıl için 126 milyar 655 milyon liraya çıkarılması planlandı.
Söz konusu ödenek, 2028 yılı için 147 milyar 807 milyon lira, 2029 yılı için ise 167 milyar 22 milyon lira olarak öngörüldü.
KATILIMCI SAYISINDA 20 MİLYON HEDEFİ
Bütçe teklifine göre BES katılımcı sayısının 2026 yılı sonunda 18 milyon 400 bine, 2027'de 19 milyona ulaşması bekleniyor.
Katılımcı sayısının 2028'de 19 milyon 500 bine, 2029'da ise 20 milyona çıkarılması hedefleniyor.
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YENİDEN TASARLANACAK
Planlamalar kapsamında yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlık yaygınlaştırılacak ve uzun vadeli tasarruf araçları geliştirilecek.
BES'teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.
OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ'NDE SEÇENEKLER ARTIRILACAK
Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) fon çeşitliliği, katılımcıların farklı risk algıları ve tercihleri dikkate alınarak artırılacak.
Kesintilerin sadeleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Böylece sistemin cazibesinin artırılması, fon tutarının ve katılımcı sayısının yükseltilmesi amaçlanıyor.
YATIRIM FONLU VE BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI YAYGINLAŞTIRILACAK
Yeni dönem planlamaları kapsamında yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.