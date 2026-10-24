İSVEÇ TÜRKİYE'DEN 10 KAT FAZLA ÖDÜYOR

Buna göre Avrupa'da meskenlerde kilovatsaat başına 34.4 euro ile doğal gazı en pahalı kullanan ülke İsveç olurken, onu sırasıyla 17.44 euro ile Hollanda, 15.78 euro ile İsviçre, 14.01 euro ile Portekiz, 13.35 euro ile İtalya ve 12.98 euro ile Fransa izledi. Doğal gazın Türkiye'ye göre İsveç'te 10 kat, Hollanda'da 5 kat, İsviçre'de 4 kat, Portekiz, İtalya ve Fransa'da 5 kat daha pahalı olduğu görüldü.

19 MİLYON ABONE KORUNACAK

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, bu yıl ilk kez geçilen kademe düzenlemesi ile 19 milyon hane ucuz doğal gaz tüketmeye devam edecek. Kademe düzenlemesinden yalnızca 2.8 milyon abone etkilenecek. Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe- 1'de tüketim yapanlar doğal gazın metreküpüne 17.79 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.73 TL ödeme yapacak.