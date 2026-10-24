Doğal gazda Avrupa alarmda Türkiye güvende: Depolama tesisleri yüzde 100 dolu!
Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları 2022'den bu yana ilk kez megavatsaat başına 90 euroyu aşarak son bir ayda yüzde 20 zamlandı. Türkiye ise enerji çeşitlendirmesi, uzun dönemli kontratlar ve yüzde 100 doluluğa ulaşan depoları sayesinde Avrupa'ya fark attı.
Avrupa'da gaz fiyatları tırmanışa geçerek, 2022 yılından bu yana ilk kez megavatsaat başına 90 euroyu aştı. Son bir aydaki artış yüzde 20'yi bulurken, bu Avrupa'da doğal gazın Türkiye'ye göre ortalama üç kat daha pahalıya tüketilmesi anlamına geliyor. 100 metreküp doğal gaz tüketen bir Avrupalı 5 bin 807 (11.23 euro) öderken, Türkiye'de aynı miktarda gaza bin 779 TL tutarında bir fatura çıkıyor.
İsveç vatandaşları 100 metreküp için 17 bin 790 TL (34.4 euro) ile Avrupa'da zirvede yer alıyor. Enerjide yaptığı doğru hamlelerle arz güvenliği sorununu ortadan kaldıran Türkiye, kış öncesi doğal gazda da fiyatların uygunluğu anlamında Avrupa'ya fark attı. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail- ABD ile İran arasında devam eden savaşın Hürmüz Boğazı'na olan etkileri nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları cep yakar seviyeye ulaştı.
Türkiye komşularıyla imzaladığı uzun dönemli kontratlar, enerji çeşitlendirmesi ve depoları sayesinde bu kışı da doğal gazda en ucuz fiyatlarla atlatan ülke olacak. Türkiye'de doğal gaz konutlarda kilovatsaat başına 3.44 euro olarak fiyatlandırılırken, bu rakam Avrupa genelinde ortalama 11.23 euro. Yani doğal gaza Avrupa'daki hanelerde Türkiye'den üç kat daha fazla ödeme yapılıyor. Türkiye, Ukrayna ve Macaristan'ın ardından doğal gazı ucuza tüketen üçüncü ülke konumunda yer alıyor.