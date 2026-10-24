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Doğal gazda Avrupa alarmda Türkiye güvende: Depolama tesisleri yüzde 100 dolu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğal gazda Avrupa alarmda Türkiye güvende: Depolama tesisleri yüzde 100 dolu!

Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları 2022'den bu yana ilk kez megavatsaat başına 90 euroyu aşarak son bir ayda yüzde 20 zamlandı. Türkiye ise enerji çeşitlendirmesi, uzun dönemli kontratlar ve yüzde 100 doluluğa ulaşan depoları sayesinde Avrupa'ya fark attı.

Avrupa'da gaz fiyatları tırmanışa geçerek, 2022 yılından bu yana ilk kez megavatsaat başına 90 euroyu aştı. Son bir aydaki artış yüzde 20'yi bulurken, bu Avrupa'da doğal gazın Türkiye'ye göre ortalama üç kat daha pahalıya tüketilmesi anlamına geliyor. 100 metreküp doğal gaz tüketen bir Avrupalı 5 bin 807 (11.23 euro) öderken, Türkiye'de aynı miktarda gaza bin 779 TL tutarında bir fatura çıkıyor.

Doğal gazda Avrupa alarmda Türkiye güvende: Depolama tesisleri yüzde 100 dolu! - 1

İsveç vatandaşları 100 metreküp için 17 bin 790 TL (34.4 euro) ile Avrupa'da zirvede yer alıyor. Enerjide yaptığı doğru hamlelerle arz güvenliği sorununu ortadan kaldıran Türkiye, kış öncesi doğal gazda da fiyatların uygunluğu anlamında Avrupa'ya fark attı. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail- ABD ile İran arasında devam eden savaşın Hürmüz Boğazı'na olan etkileri nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları cep yakar seviyeye ulaştı.

Doğal gazda Avrupa alarmda Türkiye güvende: Depolama tesisleri yüzde 100 dolu! - 2

Türkiye komşularıyla imzaladığı uzun dönemli kontratlar, enerji çeşitlendirmesi ve depoları sayesinde bu kışı da doğal gazda en ucuz fiyatlarla atlatan ülke olacak. Türkiye'de doğal gaz konutlarda kilovatsaat başına 3.44 euro olarak fiyatlandırılırken, bu rakam Avrupa genelinde ortalama 11.23 euro. Yani doğal gaza Avrupa'daki hanelerde Türkiye'den üç kat daha fazla ödeme yapılıyor. Türkiye, Ukrayna ve Macaristan'ın ardından doğal gazı ucuza tüketen üçüncü ülke konumunda yer alıyor.

Doğal gazda Avrupa alarmda Türkiye güvende: Depolama tesisleri yüzde 100 dolu! - 3

İSVEÇ TÜRKİYE'DEN 10 KAT FAZLA ÖDÜYOR
Buna göre Avrupa'da meskenlerde kilovatsaat başına 34.4 euro ile doğal gazı en pahalı kullanan ülke İsveç olurken, onu sırasıyla 17.44 euro ile Hollanda, 15.78 euro ile İsviçre, 14.01 euro ile Portekiz, 13.35 euro ile İtalya ve 12.98 euro ile Fransa izledi. Doğal gazın Türkiye'ye göre İsveç'te 10 kat, Hollanda'da 5 kat, İsviçre'de 4 kat, Portekiz, İtalya ve Fransa'da 5 kat daha pahalı olduğu görüldü.

Doğal gazda Avrupa alarmda Türkiye güvende: Depolama tesisleri yüzde 100 dolu! - 4

19 MİLYON ABONE KORUNACAK
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, bu yıl ilk kez geçilen kademe düzenlemesi ile 19 milyon hane ucuz doğal gaz tüketmeye devam edecek. Kademe düzenlemesinden yalnızca 2.8 milyon abone etkilenecek. Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe- 1'de tüketim yapanlar doğal gazın metreküpüne 17.79 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.73 TL ödeme yapacak.

Doğal gazda Avrupa alarmda Türkiye güvende: Depolama tesisleri yüzde 100 dolu! - 5

DEPOLAMA TESİSLERİ YÜZDE 100 DOLU
Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri, Türkiye'nin kış aylarındaki arz güvenliğini sağlayan en kritik iki yer altı depolama merkezi olurken, güncel durumda her iki tesisin toplam depolama kapasitesi 6.3 milyar metreküpe ulaştı. Kış gelmeden depolar yüzde 100 doluluğa ulaştı.

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