TÜİK ekim ayı verilerini açıkladı: Tüketici güven endeksinde yüzde 7,7'lik düşüş
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Eylül ayında 91,9 seviyesine yükselen endeks, ekimde yüzde 7,7 azalarak 84,8'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Eylül ayında 91,9 seviyesine ulaşarak son 8 yılın zirvesini gören tüketici güven endeksi, ekimde düşüş kaydetti.
TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, Ekim 2026'da bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 azalarak 84,8 seviyesine geriledi.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 2026 EKİM AYINDA 84,8 OLDU
Tüketici güven endeksi, eylül ayında 91,9 olarak ölçülmüştü. Ekim ayında ise endeks 7,1 puanlık düşüşle 84,8'e indi.
Böylece eylül ayında kaydedilen yükselişin ardından tüketici güveninde yeniden gerileme yaşandı.
HANELERİN MADDİ DURUMUNDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
TÜİK'in açıkladığı alt endekslerde de düşüş görüldü.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks, eylülde 75,3 seviyesindeyken ekimde yüzde 9,3 azalarak 68,3'e geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 7,7 düşüşle 93,7'den 86,4'e indi.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Tüketicilerin gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi de ekimde düşüş gösterdi.
Eylül ayında 89,8 olan endeks, yüzde 9 azalarak 81,7 seviyesine geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks ise yüzde 5,6 düşüşle 108,8'den 102,7'ye indi.
EKİM 2026 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ALT KALEMLERİ
|
Gösterge
|
Eylül
|
Ekim
|
Değişim
|
Tüketici güven endeksi
|
91,9
|
84,8
|
%-7,7
|
Hanenin mevcut maddi durumu
|
75,3
|
68,3
|
%-9,3
|
Hanenin gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi
|
93,7
|
86,4
|
%-7,7
|
Genel ekonomik durum beklentisi
|
89,8
|
81,7
|
%-9,0
|
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi
|
108,8
|
102,7
|
%-5,6
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR, NEYİ GÖSTERİR?
Tüketici güven endeksi, hanelerin mevcut ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmeleri ve gelecek döneme yönelik beklentileri üzerinden hesaplanıyor.
Endeks 0 ile 200 arasında değer alıyor. Değerin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'ün altında kalması ise kötümser duruma işaret ediyor.
Ekim ayında 84,8 olarak açıklanan endeks, tüketici güveninin kötümser bölgede kalmaya devam ettiğini gösterdi.
2026 KASIM AYI VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK'in yayımladığı takvime göre tüketici güven endeksine ilişkin bir sonraki haber bülteni 20 Kasım 2026 tarihinde yayımlanacak.