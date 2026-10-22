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TÜİK ekim ayı verilerini açıkladı: Tüketici güven endeksinde yüzde 7,7'lik düşüş

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜİK ekim ayı verilerini açıkladı: Tüketici güven endeksinde yüzde 7,7'lik düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Eylül ayında 91,9 seviyesine yükselen endeks, ekimde yüzde 7,7 azalarak 84,8'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Eylül ayında 91,9 seviyesine ulaşarak son 8 yılın zirvesini gören tüketici güven endeksi, ekimde düşüş kaydetti.

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, Ekim 2026'da bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 azalarak 84,8 seviyesine geriledi.

TÜİK, ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçlarını yayımladı. (Foto: ahaber.com.tr)TÜİK, ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçlarını yayımladı. (Foto: ahaber.com.tr)

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 2026 EKİM AYINDA 84,8 OLDU

Tüketici güven endeksi, eylül ayında 91,9 olarak ölçülmüştü. Ekim ayında ise endeks 7,1 puanlık düşüşle 84,8'e indi.

Böylece eylül ayında kaydedilen yükselişin ardından tüketici güveninde yeniden gerileme yaşandı.

HANELERİN MADDİ DURUMUNDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

TÜİK'in açıkladığı alt endekslerde de düşüş görüldü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks, eylülde 75,3 seviyesindeyken ekimde yüzde 9,3 azalarak 68,3'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 7,7 düşüşle 93,7'den 86,4'e indi.

Tüketici güven endeksi, eylül ayındaki 91,9 seviyesinden ekimde 84,8'e geriledi. (Foto: TÜİK)Tüketici güven endeksi, eylül ayındaki 91,9 seviyesinden ekimde 84,8'e geriledi. (Foto: TÜİK)

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Tüketicilerin gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi de ekimde düşüş gösterdi.

Eylül ayında 89,8 olan endeks, yüzde 9 azalarak 81,7 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks ise yüzde 5,6 düşüşle 108,8'den 102,7'ye indi.

EKİM 2026 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ALT KALEMLERİ

Gösterge

Eylül

Ekim

Değişim

Tüketici güven endeksi

91,9

84,8

%-7,7

Hanenin mevcut maddi durumu

75,3

68,3

%-9,3

Hanenin gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi

93,7

86,4

%-7,7

Genel ekonomik durum beklentisi

89,8

81,7

%-9,0

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi

108,8

102,7

%-5,6

Ekim ayında tüketici güven endeksinin bütün alt kalemlerinde düşüş kaydedildi. (Foto: ahaber.com.tr)Ekim ayında tüketici güven endeksinin bütün alt kalemlerinde düşüş kaydedildi. (Foto: ahaber.com.tr)

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR, NEYİ GÖSTERİR?

Tüketici güven endeksi, hanelerin mevcut ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmeleri ve gelecek döneme yönelik beklentileri üzerinden hesaplanıyor.

Endeks 0 ile 200 arasında değer alıyor. Değerin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'ün altında kalması ise kötümser duruma işaret ediyor.

Ekim ayında 84,8 olarak açıklanan endeks, tüketici güveninin kötümser bölgede kalmaya devam ettiğini gösterdi.

2026 KASIM AYI VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in yayımladığı takvime göre tüketici güven endeksine ilişkin bir sonraki haber bülteni 20 Kasım 2026 tarihinde yayımlanacak.

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