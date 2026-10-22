TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, Ekim 2026'da bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 azalarak 84,8 seviyesine geriledi.

Tüketici güven endeksi, eylül ayında 91,9 olarak ölçülmüştü. Ekim ayında ise endeks 7,1 puanlık düşüşle 84,8'e indi.

Ekim ayında tüketici güven endeksinin bütün alt kalemlerinde düşüş kaydedildi. (Foto: ahaber.com.tr)

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR, NEYİ GÖSTERİR?

Tüketici güven endeksi, hanelerin mevcut ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmeleri ve gelecek döneme yönelik beklentileri üzerinden hesaplanıyor.

Endeks 0 ile 200 arasında değer alıyor. Değerin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'ün altında kalması ise kötümser duruma işaret ediyor.

Ekim ayında 84,8 olarak açıklanan endeks, tüketici güveninin kötümser bölgede kalmaya devam ettiğini gösterdi.

2026 KASIM AYI VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in yayımladığı takvime göre tüketici güven endeksine ilişkin bir sonraki haber bülteni 20 Kasım 2026 tarihinde yayımlanacak.