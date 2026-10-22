Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Eylül 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistikleri, konut piyasasında dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalmasına rağmen 142 bin 390 ile yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı.

İlk el konut satışlarındaki artış ise verilerin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Eylülde sıfır konut satışları yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek 51 bin 519'a ulaştı.