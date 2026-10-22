Konut satışlarında yılın zirvesi! TÜİK verileri ortaya koydu: Sıfıra talep artıyor
Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında 142 bin 390'a ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gördü. İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarken, toplam satışlar içindeki payı yüzde 36,2 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Eylül 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistikleri, konut piyasasında dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalmasına rağmen 142 bin 390 ile yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı.
İlk el konut satışlarındaki artış ise verilerin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Eylülde sıfır konut satışları yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek 51 bin 519'a ulaştı.
SIFIR KONUT SATIŞLARI 51 BİNİ AŞTI
TÜİK verilerine göre eylül ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 51 bin 519 olarak gerçekleşti. Böylece sıfır konut satışları da yılın en yüksek aylık seviyesine çıktı.
İlk el konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 36,2'ye yükseldi. İkinci el konut satışları ise yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871'e geriledi.
Sıfır konut satışlarının toplam içindeki payı, aralık aylarında projelere bağlı tapu devirlerinin yoğunlaşması nedeniyle görülen artışlar hariç tutulduğunda Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ
Eylülde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 23 bin 397'ye çıktı.
İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 16,4 olurken diğer satışlar yüzde 11,6 azalışla 118 bin 993 olarak kaydedildi.
9 AYDA 1 MİLYONU AŞKIN KONUT SATILDI
Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 92 bin 919 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2'lik düşüşe işaret etti.
Aynı dönemde ilk el konut satışları yüzde 0,6 azalarak 359 bin 913, ikinci el satışları ise yüzde 10 düşüşle 733 bin 6 oldu.
İpotekli satışlar ise yılın ilk 9 ayında yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a yükseldi.
YABANCILARA 2 BİN 167 KONUT SATILDI
Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 2 bin 167 oldu. Yabancılara satışların toplam içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.
En fazla konut satışı 388 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken Irak vatandaşları 166, Almanya vatandaşları ise 162 konutla sıralamada yer aldı.
İŞ YERİ SATIŞLARINDA SON DURUM
TÜİK verilerine göre eylül ayında toplam 17 bin 345 iş yeri satıldı. Bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.
İlk el iş yeri satışları yüzde 13,2 artarak 5 bin 789'a yükselirken ikinci el iş yeri satışları yüzde 10,5 düşüşle 11 bin 556 oldu.
İpotekli iş yeri satışları ise yüzde 37,7 artarak 683'e ulaştı.