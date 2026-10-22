AYM'den sözleşmeli sağlık personelini ilgilendiren karar! Tayin şartı değişecek mi?

22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda sözleşmeli sağlık personelinin eşinin kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu olarak çalışması şartına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTI İNCELENDİ

İtiraz konusu düzenleme, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alıyor.

Hükme göre sözleşmeli sağlık personeli, bulunduğu yerde belirli bir süre görev yaptıktan sonra aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği talebinde bulunabiliyor. Ancak düzenlemede bu imkandan yararlanabilmek için eşin kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde çalışması şartı aranıyor.

Hakkari 2. İdare Mahkemesi, bu şartın Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile özel hayatın ve aile hayatının korunmasına ilişkin hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi.

AYM: DÜZENLEME ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli sağlık personelinin istihdam koşulları ile kamu hizmetinin gereklerini birlikte değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme, sözleşmeli sağlık personelinin belirli bir yerde görev yapmasının sağlık hizmetlerinin planlanması ve sürekliliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Kararda eşin kadrolu kamu personeli olması durumunda yer değişikliği talebine imkan tanınmasının farklı istihdam statülerinden kaynaklanan koşullar dikkate alındığında nesnel ve makul bir temele dayandığı ifade edildi.

AYM, düzenlemenin aile hayatına saygı hakkına yönelik ölçüsüz bir sınırlama oluşturmadığı ve eşitlik ilkesini ihlal etmediği sonucuna ulaştı.