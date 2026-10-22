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Merkez Bankası rezervlerinde son durum! İşte yeni rakam

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde son durum! İşte yeni rakam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 478 milyon dolar azalarak 169 milyar 97 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde hem brüt döviz hem de altın rezervlerinde düşüş kaydedildi.

Buna göre, 16 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 419 milyon dolar azalışla 62 milyar 148 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 64 milyar 567 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 59 milyon dolar düşüşle 107 milyar 8 milyon dolardan 106 milyar 949 milyon dolara geriledi.

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Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 478 milyon dolar azalışla 171 milyar 575 milyon dolardan 169 milyar 97 milyon dolara indi.

TCMB REZERVLERİ (OCAK 2024 – EKİM 2026)
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

26.01.2024

48.007

89.154

137.161

23.02.2024

49.271

82.479

131.750

29.03.2024

54.378

68.748

123.126

26.04.2024

59.113

64.967

124.080

31.05.2024

59.740

83.909

143.648

28.06.2024

58.077

84.833

142.910

19.07.2024

59.214

94.695

153.910

29.08.2024

60.043

89.329

149.373

27.09.2024

63.566

93.824

157.390

25.10.2024

65.894

93.504

159.398

01.11.2024

66.614

93.005

159.619

13.12.2024

65.307

98.175

163.482

24.01.2025

68.232

99.328

167.560

14.02.2025

72.475

100.677

173.152

21.03.2025

74.785

88.328

163.114

04.04.2025

76.422

77.838

154.261

30.05.2025

83.164

70.026

153.190

13.06.2025

86.543

72.744

159.289

25.07.2025

85.223

86.625

171.848

29.08.2025

87.326

91.031

178.357

05.09.2025

90.931

89.176

180.107

17.10.2025

111.169

87.273

198.442

14.11.2025

107.389

80.043

187.432

26.12.2025

116.894

76.978

193.872

30.01.2026

133.753

84.405

218.158

13.02.2026

132.199

79.586

211.784

27.03.2026

100.049

55.290

155.339

17.04.2026

112.647

61.821

174.467

26.05.2026

105.992

53.234

159.226

26.06.2026

94.954

54.251

149.205

24.07.2026

100.210

62.396

162.606

31.07.2026

100.637

63.811

164.448

21.08.2026

114.221

74.228

188.450

04.09.2026

113.841

70.406

184.247

11.09.2026

110.280

68.444

178.724

25.09.2026

109.640

61.563

171.204

02.10.2026

107.062

60.326

167.388

09.10.2026

107.008

64.567

171.575

16.10.2026

106.949

62.148

169.097

#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #TCMB
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