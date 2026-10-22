Kredi kartı ve tüketici kredilerinde uygulanan taksit sınırları yeniden şekillendi. Enflasyonla mücadele ve tüketim dengesini sağlama adımları kapsamında vatandaşların en çok harcama yaptığı cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve seyahat kategorilerinde uygulanacak maksimum taksit sayıları netleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen kredi kartı taksit sınırları, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, son güncellemelerle birlikte teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına, tatil planlarından mobilyaya kadar birçok farklı kategoride uygulanan vade farksız veya vadeli taksit imkânları yeni standartlara bağlandı.

CEP TELEFONU TAKSİTLERİ

Tüketicilerin en çok merak ettiği kalem olan cep telefonlarında taksit sınırı cihazın fiyatına göre değişiyor. Fiyatı 40.000 TL ve altında olan cihazlarda maksimum 12 aya kadar taksit yapılabilirken 40.000 TL'nin üzerindeki telefonlarda bu sınır sadece 3 ay olarak uygulanıyor.

BİLGİSAYAR VE TABLET

Teknoloji harcamalarının bir diğer önemli kalemi olan masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet alışverişlerinde tüketiciler kredi kartına en fazla 6 ay taksit imkânından yararlanabiliyor.

TELEVİZYON

Televizyon alımlarında da telefonlardakine benzer bir fiyat barajı bulunuyor. Fiyatı 5.000 TL'nin altında olan televizyonlarda taksit sınırı 9 ay iken 5.000 TL ve üzerindeki televizyon alımlarında en fazla 4 aya kadar taksit yapılabiliyor.

BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ

Evin demirbaşları olan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi dayanıklı tüketim malları ile mutfak robotu gibi küçük ev aletleri alımlarında üst sınır 9 ay olarak uygulanıyor.

MOBİLYA

Evlilik hazırlığı yapanları ve evini yenileyecekleri yakından ilgilendiren mobilya harcamalarında da tüketicilere en fazla 9 ay vade farksız veya vadeli taksit imkânı sunuluyor.

SEYAHAT VE KONAKLAMA

Tüketicilere en geniş esnekliğin sunulduğu kategori ise tatil ve turizm harcamaları oldu. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama giderlerinde kredi kartına maksimum 18 aya kadar taksit yapılabiliyor.