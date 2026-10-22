Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini 22 Ekim 2026'da açıklayacak. Eylül ayında 91,9 seviyesine yükselerek son 8 yılın zirvesini gören endeksin yeni dönemde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.

Türkiye ekonomisinin önemli göstergelerinden biri olan tüketici güven endeksinde gözler ekim ayı verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde hazırlanan endeks, tüketicilerin ekonomik beklentilerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

22 Ekim 2026 tarihli veri takviminde yer alan ekim ayı sonuçları öncesinde, eylül ayında kaydedilen yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ EKİM AYINDA NE OLACAK?

TÜİK ve TCMB tarafından yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, hanelerin mevcut mali durumlarına ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentilerini ortaya koyuyor.

Ekim ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla tüketicilerin ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerinin önceki aya göre nasıl değiştiği belli olacak.

EYLÜL AYINDA SON 8 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Tüketici güven endeksi, Eylül 2026'da 91,9 seviyesine yükselerek son 8 yılın en yüksek değerine ulaştı.

Eylül ayında kaydedilen bu yükselişin ardından gözler ekim ayı sonuçlarına çevrildi. Yeni veriler, tüketici güvenindeki toparlanmanın devam edip etmediğini gösterecek.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR, NEYİ GÖSTERİR?

Tüketici güven endeksi, hanelerin ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri üzerinden hesaplanıyor.

Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'ün altında kalması ise kötümser duruma işaret ediyor.

Eylül ayında 91,9 olarak ölçülen endeksin ekim ayında 100 seviyesine yaklaşıp yaklaşmayacağı da takip edilen başlıklar arasında bulunuyor.

EKİM AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in veri takvimine göre Ekim 2026 tüketici güven endeksi sonuçlarının 22 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Verilerin yayımlanmasıyla endeksin eylül ayındaki 91,9 seviyesinin üzerine çıkıp çıkmadığı netleşecek.