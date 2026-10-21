Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular 315 bini aştı! Genç çiftlere 22,8 milyar liralık destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında ekim ayında 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı. Fon için bugüne kadar yapılan başvurular 315 bin 696'ya ulaşırken, 238 bin 448 gence toplam 22 milyar 804 milyon 100 bin lira sıfır faizli kredi desteği sağlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin evlilik süreçlerini desteklemek ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edilen fon kapsamında, ekim ayında 15 bin 468 gence 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme gerçekleştirildi.
AİLE VE GENÇLİK FONU'NA BAŞVURULAR 315 BİNİ AŞTI
Fonun 2024 yılında pilot illerde uygulamaya alındığını, 2025 yılında ise Türkiye geneline yayıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, başvuruların 315 bin 696'ya ulaştığını bildirdi.
Fonun aile birliğini güçlendirmeyi ve gençleri sosyal risklere karşı korumayı hedeflediğini belirten Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.
KREDİ DESTEĞİ 250 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Fondan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi amacıyla kredi tutarlarının ocak ayında güncellendiğini belirten Göktaş, çiftlerin yaşlarına göre farklı miktarlarda destek verildiğini aktardı.
Buna göre, çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olması durumunda ise 200 bin lira kredi desteği sağlanıyor. Onaylanan krediler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor.
Gelir şartında da düzenlemeye gidildiğini belirten Göktaş, son 6 aylık gelir değerlendirmesinde başvuru sınırının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildiğini hatırlattı.
ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE BORÇ KOLAYLIĞI
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çocuk sahibi olan çiftlere yönelik geri ödeme kolaylıkları da uygulanıyor. Krediden yararlanan çiftlerin 48 ay içinde ilk çocuklarını dünyaya getirmeleri halinde 12 aylık taksit tutarı hibe ediliyor, kalan borçları ise 12 ay erteleniyor.
Erteleme süreciyle birlikte 60 aya uzayan vade içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması durumunda kalan borcun tamamı hibe ediliyor.
Göktaş, bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 23 bin 110 çiftin 12 aylık taksitlerinin hibe edilmesi ve 12 aylık taksitlerinin ertelenmesi uygulamasından yararlandığını bildirdi. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 528 çiftin ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından faydalandığını belirtti.
Fon kapsamında desteklenen 23 bin 638 çiftin toplam 24 bin 176 çocuğunun dünyaya geldiğini aktaran Göktaş, bunun sağlanan desteğin önemli sonuçlarından biri olduğunu ifade etti.
271 BİNİ AŞKIN GENCE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, fonun yalnızca maddi destekle sınırlı olmadığını vurguladı.
Göktaş, "Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 238 bin 448 gence toplam 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlandığını belirten Göktaş, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de 271 bin 118 gencin yanında olduklarını kaydetti.