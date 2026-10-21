Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin evlilik süreçlerini desteklemek ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edilen fon kapsamında, ekim ayında 15 bin 468 gence 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme gerçekleştirildi.

AİLE VE GENÇLİK FONU'NA BAŞVURULAR 315 BİNİ AŞTI

Fonun 2024 yılında pilot illerde uygulamaya alındığını, 2025 yılında ise Türkiye geneline yayıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, başvuruların 315 bin 696'ya ulaştığını bildirdi.

Fonun aile birliğini güçlendirmeyi ve gençleri sosyal risklere karşı korumayı hedeflediğini belirten Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

KREDİ DESTEĞİ 250 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Fondan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi amacıyla kredi tutarlarının ocak ayında güncellendiğini belirten Göktaş, çiftlerin yaşlarına göre farklı miktarlarda destek verildiğini aktardı.

Buna göre, çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olması durumunda ise 200 bin lira kredi desteği sağlanıyor. Onaylanan krediler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor.

Gelir şartında da düzenlemeye gidildiğini belirten Göktaş, son 6 aylık gelir değerlendirmesinde başvuru sınırının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltildiğini hatırlattı.