Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ Ekonomi gündemine dair sıcak gelişmeyi aktaran A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Tabii SPK'ya yönelik eleştiriler de vardı. Bu kapsamda hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında da 6. Fon Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlar da katılmıştı" ifadelerini kullandı.

FONLARIN TASFİYESİNDE YARIDAN FAZLASI TAMAMLANDI Yürütülen tasfiye süreçleri ve hak sahiplerine yapılan ödemelerin rakamsal boyutuna da değinen Kübra Bal, "Daha öncesinde tasfiye sürecinde olan fon sayısı 131'di, şu anda bu sayı 65'e indi. Yani yarısından fazlasının tasfiyesi tamamlanmış oldu. A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy şirketlerinin yönettiği 66 fonda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye şu ana kadar ödeme yapıldı. Toplam tutar da yaklaşık 40,8 milyar lira. İşte bugün de Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu" sözleriyle gelişmeleri aktardı.

6. FON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

6'ncı Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi, 14 Ekim 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Teklifin, önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülmesi öngörülmektedir. Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra, sermaye piyasalarında yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düşmüştür" ifadelerine yer verildi.