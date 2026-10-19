Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e bugünden itibaren geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu. 1964 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen Çelik, ekonomi ve finans alanında birçok önemli görev üstlendi. Peki Osman Çelik nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilen kariyeri ve biyografisi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e emeklilik dilekçesini sundu.

Osman Çelik'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Ekonomi ve finans alanında uzun yıllar görev yapan Çelik'in eğitim hayatı, üstlendiği görevler ve kariyer geçmişi araştırılıyor.

Peki, Osman Çelik kimdir, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in biyografisi ve kariyeri...

OSMAN ÇELİK KİMDİR?

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

Osman Çelik, 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde Ekonomist olarak çalıştı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğünde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumunda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü.

2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankasında sırasıyla Krediler'den ve Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Haziran 2015 itibarıyla Türkiye Finans Katılım Bankasında Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı. Aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Osman Çelik, Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihinde Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Osman Çelik, 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.