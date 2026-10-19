Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda görev değişiklikleri yapıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: İKİ KRİTİK BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

Yayımlanan kararla ekonomi bürokrasisinde önemli değişikliklere gidildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevlerinden alındı. Kararla birlikte iki başkanın görevden alınması resmiyet kazandı.

FONLARIN TASFİYESİNDE YARIDAN FAZLASI TAMAMLANDI Yürütülen tasfiye süreçleri ve hak sahiplerine yapılan ödemelerin rakamsal boyutuna da değinen Kübra Bal, "Daha öncesinde tasfiye sürecinde olan fon sayısı 131'di, şu anda bu sayı 65'e indi. Yani yarısından fazlasının tasfiyesi tamamlanmış oldu. A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy şirketlerinin yönettiği 66 fonda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye şu ana kadar ödeme yapıldı. Toplam tutar da yaklaşık 40,8 milyar lira. İşte bugün de Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu" sözleriyle gelişmeleri aktardı.

6. FON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

6'ncı Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığının sanal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi, 14 Ekim 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Teklifin, önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülmesi öngörülmektedir. Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra, sermaye piyasalarında yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düşmüştür" ifadelerine yer verildi.