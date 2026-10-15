Evde Bakım Yardımı alan vatandaşları ilgilendiren ödeme süreci başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik ekim ayı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Bu kapsamda toplam 7,8 milyar lira destek sağlanacak.

EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına toplam 7,8 milyar lira yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, 2006 yılından bu yana uygulanan Evde Bakım Yardımı'nın engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini amaçlayan önemli bir sosyal destek programı olduğunu belirtti.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 TL ödeme yapılıyor.

Bakan Göktaş, halihazırda 492 bin vatandaşın söz konusu destekten yararlandığını açıkladı.