Evde Bakım Yardımı alanları ilgilendiriyor! Ödemeler başladı, hesaplara 15 bin 755 TL yatacak
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 492 bin hak sahibine aylık 15 bin 755 TL destek sağlandığını, bu ay toplam 7,8 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.
Evde Bakım Yardımı alan vatandaşları ilgilendiren ödeme süreci başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik ekim ayı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Bu kapsamda toplam 7,8 milyar lira destek sağlanacak.
EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına toplam 7,8 milyar lira yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Göktaş, 2006 yılından bu yana uygulanan Evde Bakım Yardımı'nın engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini amaçlayan önemli bir sosyal destek programı olduğunu belirtti.
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 TL ödeme yapılıyor.
Bakan Göktaş, halihazırda 492 bin vatandaşın söz konusu destekten yararlandığını açıkladı.
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE GÜÇLENMESİNE DESTEK
Evde bakım hizmetinin aile bütünlüğünün korunmasındaki önemine dikkat çeken Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."
BU AY TOPLAM 7,8 MİLYAR LİRA ÖDENECEK
Ödemelerin başladığını belirten Bakan Göktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 492 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."