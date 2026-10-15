Ücretli çalışan sayısı bir yılda 320 bin kişi arttı! İnşaat ve hizmetlerde dikkat çeken tablo
TÜİK’in Ağustos 2026 verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2 artarak 16 milyon 409 bin 588’e ulaştı. Artışta inşaat ile ticaret-hizmet sektörleri öne çıkarken sanayide düşüş görüldü.
Türkiye'de ücretli çalışan sayısı artmaya devam ederken sektörler arasındaki farklılaşma da dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2026 verilerine göre toplam ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 320 bin 551 kişi artarak 16 milyon 409 bin 588'e çıktı. Yıllık artışta inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri öne çıkarken sanayide çalışan sayısı geriledi.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI BİR YILDA 320 BİN ARTTI
TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Ağustos 2025'te 16 milyon 89 bin 37 olarak kaydedildi. Ağustos 2026'da bu sayı 16 milyon 409 bin 588'e yükseldi.
Böylece ücretli çalışan sayısında bir yılda yüzde 2'lik artış yaşandı. Toplamdaki yükselişe rağmen bütün sektörlerde aynı yönde bir değişim görülmedi. Sanayide düşüş kaydedilirken inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış yaşandı.
İNŞAAT VE TİCARET-HİZMET SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI
Ağustos 2026 verilerinde yıllık değişim oranları, sektörler arasındaki ayrışmayı ortaya koydu. İnşaatta ücretli çalışan sayısı yüzde 3,4, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 arttı. Sanayide ise yıllık bazda yüzde 1'lik düşüş görüldü.
Sektörlerin yıllık çalışan sayısı değişimleri şöyle gerçekleşti:
Tabloya göre toplam ücretli çalışan sayısındaki artışın en büyük bölümü ticaret ve hizmetler sektöründen geldi. Bu alanda bir yılda 303 bin 442 kişilik artış yaşandı. İnşaat sektöründeki artış 67 bin 886 kişi olurken sanayide 50 bin 777 kişilik azalma kaydedildi.