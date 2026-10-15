Türkiye'de ücretli çalışan sayısı artmaya devam ederken sektörler arasındaki farklılaşma da dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2026 verilerine göre toplam ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 320 bin 551 kişi artarak 16 milyon 409 bin 588'e çıktı. Yıllık artışta inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri öne çıkarken sanayide çalışan sayısı geriledi.

(A Haber Grafik Ekibi)

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI BİR YILDA 320 BİN ARTTI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Ağustos 2025'te 16 milyon 89 bin 37 olarak kaydedildi. Ağustos 2026'da bu sayı 16 milyon 409 bin 588'e yükseldi.

Böylece ücretli çalışan sayısında bir yılda yüzde 2'lik artış yaşandı. Toplamdaki yükselişe rağmen bütün sektörlerde aynı yönde bir değişim görülmedi. Sanayide düşüş kaydedilirken inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış yaşandı.