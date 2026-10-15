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Ücretli çalışan sayısı bir yılda 320 bin kişi arttı! İnşaat ve hizmetlerde dikkat çeken tablo

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ücretli çalışan sayısı bir yılda 320 bin kişi arttı! İnşaat ve hizmetlerde dikkat çeken tablo

TÜİK’in Ağustos 2026 verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2 artarak 16 milyon 409 bin 588’e ulaştı. Artışta inşaat ile ticaret-hizmet sektörleri öne çıkarken sanayide düşüş görüldü.

Türkiye'de ücretli çalışan sayısı artmaya devam ederken sektörler arasındaki farklılaşma da dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2026 verilerine göre toplam ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 320 bin 551 kişi artarak 16 milyon 409 bin 588'e çıktı. Yıllık artışta inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri öne çıkarken sanayide çalışan sayısı geriledi.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI BİR YILDA 320 BİN ARTTI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Ağustos 2025'te 16 milyon 89 bin 37 olarak kaydedildi. Ağustos 2026'da bu sayı 16 milyon 409 bin 588'e yükseldi.

Böylece ücretli çalışan sayısında bir yılda yüzde 2'lik artış yaşandı. Toplamdaki yükselişe rağmen bütün sektörlerde aynı yönde bir değişim görülmedi. Sanayide düşüş kaydedilirken inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış yaşandı.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

İNŞAAT VE TİCARET-HİZMET SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

Ağustos 2026 verilerinde yıllık değişim oranları, sektörler arasındaki ayrışmayı ortaya koydu. İnşaatta ücretli çalışan sayısı yüzde 3,4, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 arttı. Sanayide ise yıllık bazda yüzde 1'lik düşüş görüldü.

Sektörlerin yıllık çalışan sayısı değişimleri şöyle gerçekleşti:

Sektör
Ağustos 2025
Ağustos 2026
Yıllık değişim
Sanayi
4.886.434
4.835.657
-50.777
İnşaat
2.011.934
2.079.820
+67.886
Ticaret ve hizmetler
9.190.669
9.494.111
+303.442
Toplam
6.089.037
16.409.588
+320.551

Tabloya göre toplam ücretli çalışan sayısındaki artışın en büyük bölümü ticaret ve hizmetler sektöründen geldi. Bu alanda bir yılda 303 bin 442 kişilik artış yaşandı. İnşaat sektöründeki artış 67 bin 886 kişi olurken sanayide 50 bin 777 kişilik azalma kaydedildi.

(A Haber)(A Haber)

SANAYİDE İMALAT GERİLEDİ

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında imalat alanındaki düşüş öne çıktı. İmalat sektöründe ücretli çalışan sayısı Ağustos 2025'te 4 milyon 535 bin 210 iken Ağustos 2026'da 4 milyon 481 bin 821'e indi. Böylece bir yılda 53 bin 389 kişilik azalma yaşandı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe çalışan sayısı da yıllık bazda 1.242 kişi geriledi. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı alanında 3 bin 748, su temini ve atık yönetimi faaliyetlerinde ise 106 kişilik artış görüldü.

(A Haber)(A Haber)

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA YÜZDE 6,5 ARTIŞ

Ticaret-hizmet sektörünün alt kollarında da farklı oranlarda değişimler yaşandı. Ulaştırma ve depolama, yüzde 6,5'lik yıllık artışla öne çıktı. Gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 6, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,3, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,1 artış kaydedildi.

Diğer alt sektörlerdeki yıllık değişimler şöyle sıralandı:

  • Ticaret: Yüzde 2,7 artış
  • Finans ve sigorta: Yüzde 2,4 artış
  • Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler: Yüzde 2,8 artış
  • Bilgi ve iletişim: Yüzde 1,5 düşüş

Bu veriler, ticaret-hizmet grubundaki genel yükselişe rağmen bazı faaliyet alanlarında çalışan sayısının azaldığını gösterdi.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

AYLIK TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI DEĞİŞMEDİ

Yıllık artışa karşın ağustos ayında ücretli çalışan sayısında bir önceki aya göre değişim yaşanmadı. Toplam sayı, temmuz ayındaki seviyesine yakın seyretti.

Alt sektörlerde ise aylık hareketlilik farklılaştı. Sanayide ücretli çalışan sayısı yüzde 0,2 azalırken inşaat sektöründe değişim olmadı. Ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2 artış kaydedildi.

Sanayinin alt kollarında imalat ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı alanlarında sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,1 düşüş görüldü. Ticaret-hizmet grubunda ulaştırma ve depolama yüzde 0,4, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3 artışla öne çıktı. Gayrimenkul faaliyetlerinde ise aylık artış yüzde 0,6 oldu.

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