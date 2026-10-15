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Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark

Emeklilik için askerlik veya doğum borçlanması yapacaklar ile Bağ-Kur günlerini ihya etmek isteyenleri yıl sonunda önemli bir maliyet farkı bekliyor. Asgari ücrette yüzde 28,4 artış senaryosunda bazı borçlanmalar 70 bin liradan fazla yükselebilir.

Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler açısından yıl sonu yaklaşırken önemli bir dönem başladı. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre 2027 yılı asgari ücretine yapılması beklenen artış, borçlanma maliyetlerini de yükseltecek. Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda 18 aylık askerlik borçlanmasında yaklaşık 76 bin lira, 24 aylık doğum borçlanmasında ise 72 bin lira fark oluşabilecek.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler aralık ayında yapılacak toplantılara çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının ardından yeni ücretin en geç 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Belirlenecek asgari ücret yalnızca çalışanların gelirini değil, sosyal güvenlik kapsamında yapılan bazı ödemeleri de etkileyecek. Askerlik ve doğum borçlanması ile Bağ-Kur ihyasında ödenecek tutarlar, asgari ücretteki değişime bağlı olarak artacak.

Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark - 1

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR?

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler de asgari ücret hesabında öne çıkıyor. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplanırken OVP'de yıl sonu için yüzde 28,4 oranı öngörülüyor. Anketlerde ise yüzde 29-30 aralığında tahminler bulunuyor.

Geçen yıl gerçekleşen ve beklenen enflasyonun ortalaması dikkate alınarak yüzde 27 zam yapılmıştı. Bu yıl da asgari ücrette yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış ihtimali üzerinden hesaplamalar yapılıyor.

Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark - 2

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı, çalışanların eline geçecek net ücretin yanı sıra borçlanma hesaplarını da değiştirecek. Mevcut 33 bin 30 liralık brüt asgari ücret ve 28 bin 75,50 liralık net ücret üzerinden yapılan hesaplamalar şöyle:

Zam oranı
Brüt asgari ücret
Net asgari ücret
Yüzde 25
41.287,50 TL
Yaklaşık 35.095 TL
Yüzde 28,4
Yaklaşık 42.410 TL
Yaklaşık 36.049 TL
Yüzde 30
Yaklaşık 42.939 TL
Yaklaşık 36.500 TL

Bu rakamlar olası zam oranlarına göre hazırlanan tahminlerdir. 2027 yılı için geçerli olacak asgari ücret, resmi açıklamanın ardından kesinleşecek.

Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark - 3

BORÇLANMA MALİYETLERİ NEDEN ARTACAK?

Doğum ve askerlik borçlanması ile Bağ-Kur ihyasında ödenecek tutarlar, asgari ücret üzerinden hesaplanan kazançlarla bağlantılı. Bu nedenle asgari ücret yükseldiğinde en düşük borçlanma maliyetleri de artıyor.

Mevcut hesaplamalara göre doğum borçlanmasında günlük kazancın yüzde 32'si, askerlik borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında ise yüzde 45'i esas alınıyor. Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla bu işlemler için ödenecek tutarların da yükselmesi bekleniyor.

Yıl sonuna kadar başvuru yapanlar mevcut tutarlar üzerinden işlem yapabilirken 1 Ocak 2027'den itibaren başvuranlar yeni hesaplamalara tabi olacak.

Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark - 4

DOĞUM BORÇLANMASI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

Doğum borçlanması, gerekli şartları taşıyan kadın sigortalıların eksik prim günlerini tamamlamasına yardımcı oluyor. Mevcut tutarlar ile yüzde 28,4 ve yüzde 30 zam senaryolarına göre hesaplanan maliyetler arasında dikkat çekici farklar bulunuyor.

Doğum borçlanması\\
Mevcut tutar
Yüzde 28,4 zamlı
Yüzde 30 zamlı
Aylık
10.569 TL
13.570 TL
13.740 TL
1 yıllık
26.828 TL
162.840 TL
164.880 TL
1 çocuk (2 yıl)
253.656 TL
325.680 TL
329.760 TL

OVP'deki yüzde 28,4'lük tahminin gerçekleşmesi halinde bir çocuk için 24 aylık doğum borçlanmasının maliyeti 253 bin 656 TL'den 325 bin 680 TL'ye çıkacak. Böylece aynı borçlanma için ödenecek tutar 72 bin 24 TL artacak.

Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark - 5

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR ARTACAK?

Erkek sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak eksik prim günlerini tamamlayabiliyor. Bazı durumlarda, sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek daha erken emeklilik imkânı da sağlayabiliyor.

Askerlik borçlanmasında mevcut tutarlar ile olası zamlı rakamlar şöyle:

Askerlik borçlanması
Mevcut tutar
Yüzde 28,4 zamlı
Yüzde 30 zamlı
Aylık
14.863 TL
19.084 TL
19.322 TL
1 yıllık
178.356 TL
229.008 TL
231.864 TL
18 aylık
267.534 TL
343.512 TL
347.796 TL

18 aylık askerlik borçlanmasının mevcut maliyeti 267 bin 534 TL. Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda bu tutar 343 bin 512 TL'ye yükselecek. Aradaki fark 75 bin 978 TL olacak.

Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark - 6

BAĞ-KUR İHYASI YAPACAK ESNAF NE KADAR ÖDEYECEK?

Bağ-Kur kapsamında daha önce durdurulan sigortalılık sürelerini yeniden kazanmak isteyen esnaf için de yıl sonu önem taşıyor. İhya işlemlerinde ödenecek tutarlar asgari ücretteki artıştan etkilenecek.

Bağ-Kur ihyası
Mevcut tutar
Yüzde 28,4 zamlı
Yüzde 30 zamlı
Aylık
14.863 TL
19.084 TL
19.322 TL\
1 yıllık
178.356 TL
229.008 TL
231.864 TL
2 yıllık
356.718 TL
458.016 TL
463.728 TL

Bir yıllık Bağ-Kur ihyasının mevcut maliyeti 178 bin 356 TL. Yüzde 28,4 zam yapılması halinde bu tutar 229 bin 8 TL'ye çıkacak. Böylece yıl sonuna kadar işlem yapan bir esnaf, aynı süre için yeni yılda başvuranlara kıyasla 50 bin 652 TL daha az ödeme yapabilecek.

Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark - 7

YIL SONUNA KADAR BAŞVURANLAR NE KADAR AVANTAJ SAĞLAYACAK?

OVP'deki yüzde 28,4'lük tahmin üzerinden hesaplanan farklar, borçlanma yapmayı planlayanlar için önemli bir maliyet avantajına işaret ediyor.

Borçlanma türü
Mevcut tutar
2027 tahmini tutar
Aradaki fark
24 aylık doğum borçlanması
253.656 TL
325.680 TL
72.024 TL
18 aylık askerlik borçlanması
267.534 TL
343.512 TL
75.978 TL
1 yıllık Bağ-Kur ihyası
178.356 TL
229.008 TL
50.652 TL

Tablodaki farklar, asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılması varsayımına dayanıyor. Kesin tutarlar, 2027 yılı için belirlenecek asgari ücret ve ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda netleşecek.

Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark - 8

BORÇLANMA İÇİN HEMEN ÖDEME YAPMAK GEREKİYOR MU?

Yıl sonuna kadar başvuru yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de ödeme süresi. Borçlanma başvurusu sırasında tutarın hemen ödenmesi gerekmiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerine gidilerek yapılabiliyor.

Başvurunun değerlendirilmesinin ardından ödeme bildiriminin yaklaşık bir ay içinde gönderilmesi, ödeme için de iki aylık süre tanınması öngörülüyor. Böylece başvurudan sonra ödeme için yaklaşık üç aylık bir zaman oluşabiliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, başvuru tarihi ile ödeme tarihinin aynı şey olmadığı. Mevcut tutarlardan yararlanmak isteyenlerin başvurularını yıl sonuna bırakmadan yapmaları önem taşıyor.

Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark - 9

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAR MI?

Borçlanma, emeklilik için gerekli prim gününü tamamlamaya yardımcı olabilir. Ancak her borçlanma işlemi doğrudan erken emeklilik anlamına gelmiyor. Emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihi ve mevcut prim günleri gibi bilgiler de sonucu belirliyor.

Kadın sigortalılar, şartları sağlamaları halinde doğum borçlanmasıyla toplam 2.160 güne kadar, yani altı yıllık prim kazanabiliyor. Erkek sigortalılar ise borçlanmaya uygun askerlik sürelerini satın alarak eksik primlerini tamamlayabiliyor.

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