2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı, çalışanların eline geçecek net ücretin yanı sıra borçlanma hesaplarını da değiştirecek. Mevcut 33 bin 30 liralık brüt asgari ücret ve 28 bin 75,50 liralık net ücret üzerinden yapılan hesaplamalar şöyle:

Zam oranı Brüt asgari ücret Net asgari ücret Yüzde 25 41.287,50 TL Yaklaşık 35.095 TL Yüzde 28,4 Yaklaşık 42.410 TL Yaklaşık 36.049 TL Yüzde 30 Yaklaşık 42.939 TL Yaklaşık 36.500 TL

Bu rakamlar olası zam oranlarına göre hazırlanan tahminlerdir. 2027 yılı için geçerli olacak asgari ücret, resmi açıklamanın ardından kesinleşecek.