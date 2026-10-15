Emeklilik borçlanmasında yıl sonu uyarısı: Askerlik ve doğum borçlanmasında 75 bin TL fark
Emeklilik için askerlik veya doğum borçlanması yapacaklar ile Bağ-Kur günlerini ihya etmek isteyenleri yıl sonunda önemli bir maliyet farkı bekliyor. Asgari ücrette yüzde 28,4 artış senaryosunda bazı borçlanmalar 70 bin liradan fazla yükselebilir.
Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler açısından yıl sonu yaklaşırken önemli bir dönem başladı. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre 2027 yılı asgari ücretine yapılması beklenen artış, borçlanma maliyetlerini de yükseltecek. Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda 18 aylık askerlik borçlanmasında yaklaşık 76 bin lira, 24 aylık doğum borçlanmasında ise 72 bin lira fark oluşabilecek.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler aralık ayında yapılacak toplantılara çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının ardından yeni ücretin en geç 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.
Belirlenecek asgari ücret yalnızca çalışanların gelirini değil, sosyal güvenlik kapsamında yapılan bazı ödemeleri de etkileyecek. Askerlik ve doğum borçlanması ile Bağ-Kur ihyasında ödenecek tutarlar, asgari ücretteki değişime bağlı olarak artacak.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR?
Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler de asgari ücret hesabında öne çıkıyor. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplanırken OVP'de yıl sonu için yüzde 28,4 oranı öngörülüyor. Anketlerde ise yüzde 29-30 aralığında tahminler bulunuyor.
Geçen yıl gerçekleşen ve beklenen enflasyonun ortalaması dikkate alınarak yüzde 27 zam yapılmıştı. Bu yıl da asgari ücrette yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış ihtimali üzerinden hesaplamalar yapılıyor.