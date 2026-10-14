Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası bulaşma etkilerinin proaktif tedbirlerle sınırlandırıldığını açıkladı. Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını ve olumsuz dış koşullara rağmen cari açığın kontrol altında olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, IMF-Dünya Bankası Toplantıları kapsamında Bangkok'ta "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyonla mücadelede sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurgularken, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası risklerin alınan tedbirlerle sınırlandırıldığını bildirdi.

ENERJİ FİYATLARININ ENFLASYONA ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Karahan, dezenflasyon sürecinin arz yönlü baskılar nedeniyle yavaşladığını ve enerji fiyatlarının 2026 yılında enflasyon üzerinde önemli bir etki yarattığını ifade etti.

Yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama görüldüğünü belirten Karahan, zayıf talebin arz şoklarından kaynaklanan enflasyonist baskıları hafiflettiğini söyledi.

Talep koşullarının temel mallarda dezenflasyonu desteklediğini vurgulayan Karahan, enflasyon beklentilerinin ise ihtiyatlı yaklaşımın sürdürülmesini gerektirdiğine dikkat çekti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümü, para politikası ve fonlara yönelik tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu. (Foto: ahaber.com.tr)

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Para politikası kararlarının enflasyon görünümüne odaklanılarak toplantı bazında ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını belirten Karahan, Para Politikası Kurulunun politika faizini belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimini dikkate alacağını aktardı.

Karahan, politika faizinin ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını kaydeden Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikasının talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini vurguladı.

FONLARDAN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER SINIRLANDIRILDI

Sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Karahan, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası bulaşma etkilerinin proaktif tedbirlerle sınırlandırıldığını söyledi.

Karahan, olumsuz dış koşullara rağmen cari açığın kontrol altında kalmaya devam ettiğini de ifade etti.