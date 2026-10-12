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TÜİK açıkladı: Perakende satışlarda yüzde 10,1’lik artış

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜİK açıkladı: Perakende satışlarda yüzde 10,1’lik artış

TÜİK’in ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacmi verileri açıklandı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 0,6 artarken perakende satışlardaki yükseliş yüzde 10,1’e ulaştı. Aylık verilerde de artış kaydedildi. Toptan ticaret ve motorlu taşıt satışlarında ise düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 arttı. Perakende ticaretteki yıllık artış ise yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçti. Aylık değişimlerde de perakende satışlar yükselirken toptan ticaret ve motorlu taşıt satışlarında gerileme yaşandı.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

PERAKENDE SATIŞLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 10,1

Ağustos ayında perakende ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 yükseldi. Buna karşılık motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 11,2 azaldı. Toptan ticaret satış hacminde de yıllık bazda yüzde 1,9 düşüş kaydedildi.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

AYLIK VERİLERDE PERAKENDE TİCARET ÖNE ÇIKTI

Ticaret satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Aynı dönemde perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,4 yükseldi.

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aylık bazda yüzde 1 geriledi. Toptan ticaret satış hacmi de bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

AĞUSTOS AYINDA TİCARETTE YILLIK VE AYLIK DEĞİŞİM

TÜİK verilerine göre ağustos ayında ticaret satış hacmindeki değişim oranları şöyle gerçekleşti:

Ticaret kalemi

Yıllık değişim

Aylık değişim

Ticaret satış hacmi

%0,6

%0,2

Perakende ticaret

%10,1

%1,4

Toptan ticaret

-%1,9

-%0,2

Motorlu taşıtlar ve motosikletlerin ticareti ile onarımı

-%11,2

-%1,0

(A Haber)(A Haber)

PERAKENDEDE EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM ARAÇLARINDA

Alt sektörlere ilişkin veriler, perakende ticaretteki yıllık artışın farklı ürün gruplarında değiştiğini ortaya koydu. Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satış hacmi yıllık bazda yüzde 22,9 arttı. Posta veya internet üzerinden yapılan satışlarda yüzde 17,9, tıbbi ürünler ve kozmetik satışlarında ise yüzde 11,7 artış görüldü.

Gıda dışı ürünlerde, otomotiv yakıtı hariç, satış hacmi yüzde 12,8 yükseldi. Otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,9, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3 artış kaydetti. Perakende ticaretin alt sektörlerinde yıllık değişimler şöyle sıralandı:

  • Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları: %22,9 artış
  • Posta veya internet üzerinden satışlar: %17,9 artış
  • Gıda dışı ürünler (otomotiv yakıtı hariç): %12,8 artış
  • Tıbbi ürünler ve kozmetik: %11,7 artış
  • Otomotiv yakıtı: %6,9 artış
  • Gıda, içecek ve tütün: %5,3 artış
  • Tekstil, giyim ve ayakkabı: %2,9 artış
  • Elektrikli eşya ve mobilya: %3,1 düşüş

(A Haber)(A Haber)

AYLIK BAZDA BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SATIŞLARI YÜKSELDİ

Ağustos ayında perakende sektörünün alt gruplarında aylık değişimler de farklılık gösterdi. Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satış hacmi yüzde 2,7 arttı. Tıbbi ürünler ve kozmetik satışlarında yüzde 2,9, gıda dışı ürünlerde yüzde 1,7 yükseliş kaydedildi.

Gıda, içecek ve tütün satış hacmi aylık bazda yüzde 1,2 artarken posta veya internet üzerinden satışlar da yüzde 1,2 yükseldi. Elektrikli eşya ve mobilya satış hacmi yüzde 0,2 geriledi. Tekstil, giyim ve ayakkabı satışlarında ise aylık değişim gerçekleşmedi.

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