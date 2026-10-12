TÜİK’in ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacmi verileri açıklandı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 0,6 artarken perakende satışlardaki yükseliş yüzde 10,1’e ulaştı. Aylık verilerde de artış kaydedildi. Toptan ticaret ve motorlu taşıt satışlarında ise düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 arttı. Perakende ticaretteki yıllık artış ise yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçti. Aylık değişimlerde de perakende satışlar yükselirken toptan ticaret ve motorlu taşıt satışlarında gerileme yaşandı.

(A Haber Grafik Ekibi) PERAKENDE SATIŞLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 10,1 Ağustos ayında perakende ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 yükseldi. Buna karşılık motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 11,2 azaldı. Toptan ticaret satış hacminde de yıllık bazda yüzde 1,9 düşüş kaydedildi.