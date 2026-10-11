Hazine ve Maliye Bakanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, daha önce bu alanda yapılan kanun değişikliği doğrultusunda e-Tebligat sistemine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenirken düzenleme kapsamında sisteme dahil olması gereken mükelleflerin başvuru süreleri ve sistemden çıkış şartları tespit edildi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kolektif şirketler, adi komandit şirketler ile ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adlarına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller, belirlenen şart ve sürelerde e-Tebligat sistemine dahil olacak.

Buna göre, 1 Temmuz'dan önce ilgili kanun maddesi kapsamında e-Tebligat sistemine dahil olanlar, yeni bir başvuru yapmadan mevcut kullanıcı kodu ve şifreleriyle sistemi kullanmaya devam edebilecek. Sisteme dahil olması gereken mükellefler, başvurularını Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda veya durumlarına uygun "Elektronik Tebligat Sistemine Dahil Olma Talep Bildirimi" ile ilgili vergi dairesine yapabilecek.

11 Ekim'den önce elektronik tebligat sistemine dahil olması gerektiği halde henüz dahil olmayan kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kolektif ve adi komandit şirketlerin 30 Kasım'a kadar sisteme dahil olması gerekiyor.

Söz konusu tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren ve sisteme dahil olması zorunlu olan bu mükelleflerin ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde sisteme dahil olmaları önem taşıyor. ÖTV Kanunu kapsamındaki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adlarına tescil yapılacak kişilerin ise ilk iktisaba ilişkin kayıt veya tescil işlemi tamamlanmadan önce sisteme dahil olmaları zorunlu olacak.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ VE E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Bu kapsamda tebliği gereken ve e-imza ile imzalanan evrak, e-Tebligat sistemi aracılığıyla muhatabına elektronik ortamda iletilecek. Mükellefler bu tebligatlarına Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek. Elektronik imzalı tebliğ evrakı, sisteme ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Mükellefler, kendilerine e-Tebligat iletildiğine ilişkin kısa mesaj veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmasını talep edebilecek. Ancak bu bilgilendirmenin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, e-Tebligatın geçerliliğini ve tebliğ süresini etkilemeyecek.

Tebliğle e-Tebligat sisteminden çıkışa ilişkin hükümler de belirlendi. Buna göre, tüzel kişilerin ilgili sicil kayıtlarının silinmesi veya gerçek kişilerin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi gibi durumlarda sistemden çıkış yapılacak. Belirli şartları taşıyan zorunlu ve isteğe bağlı kullanıcılar ise başvuruları üzerine sistemden çıkabilecek. 65 yaşını doldurmuş kişiler de başvurmaları halinde, sisteme dahil olma zorunluluğunu gerektiren başka bir durum bulunmaması şartıyla sistemden çıkarılabilecek. Kısıtlı olma, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi nedenlerle sistemi kullanma imkanı ortadan kalkanlara ilişkin geçici çıkış hükümleri de tebliğ kapsamında düzenlendi.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ayrıca e-Tebligat sistemini kullanan mükelleflerin bildirimlerini süresinde, tam ve doğru şekilde yapmaları, bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri vergi dairesine bildirmeleri ve kendilerine tahsis edilen kullanıcı kodu ile şifreyi korumaları gerekiyor. Kullanıcı bilgilerinin veya şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğinin öğrenilmesi halinde durumun derhal ilgili vergi dairesine bildirilmesi önem taşıyor. Yükümlülüklere uymayanlar hakkında ilgili kanun kapsamındaki ceza hükümleri uygulanacak.