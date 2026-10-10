İller bankasında sermaye artışı Resmi Gazete’de
Giriş Tarihi:
İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 250 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 10 Ekim 2026'da Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamında alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 250 milyar liraya çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.
Kararın, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındığı bildirildi.