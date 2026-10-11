Trenle seyahat eden milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle açık biletlerin geçerlilik süresinde değişikliğe gidildi. Sefer iptali veya gecikme gibi durumlarda yolculara tanımlanan açık biletlerin asgari geçerlilik süresi yarıya indirilirken demiryolu işletmecilerine yönelik yaptırımlar da yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeyle açık biletlerin asgari geçerlilik süresi 90 güne indirildi. İşletmeciler bu süreden daha uzun geçerlilik tanıyabilecek.

Açık biletin geçerlilik süresine ilişkin asgari sınır değiştirilirken yolcuların ilgili koşullarda bilet iadesi talep etme hakkı devam ediyor.

Düzenleme, seferin iptal edilmesi veya gecikmesi gibi durumlarda açık bilet hakkından yararlanan yolcuları ilgilendiriyor.

Böylece yönetmelikte öngörülen asgari süre 6 aydan 3 aya düşürülmüş oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle demiryolu işletmecilerine her bir kusur için 9 bin 473 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. (Foto: ahaber.com.tr)

KURAL İHLALİNE 9 BİN 473 TL PARA CEZASI

Yönetmelikte demiryolu yolcu haklarına aykırı uygulamalar için öngörülen idari para cezası da yeniden düzenlendi.

Yeni hükme göre yönetmeliğe aykırılık tespit edilmesi halinde işletmecilere her bir kusur için 9 bin 473 TL idari para cezası uygulanacak.

Cezaya konu olabilecek ihlaller arasında engelli ve hareket kısıtlılığı bulunan yolculara gerekli desteğin sağlanmaması, bagaj ve eşya kayıplarında sorumlulukların yerine getirilmemesi, şikayet süreçlerindeki eksiklikler ile yolcu güvenliği ve sağlığına yönelik tedbirlerin alınmaması bulunuyor.

SKUTER VE ELEKTRİKLİ SKUTER DE YÖNETMELİĞE GİRDİ

Düzenlemeyle demiryolu taşımacılığında kullanılan araçlara ilişkin tanımın kapsamı da genişletildi.

Yönetmelikteki ilgili tanıma "skuter" ve "elektrikli skuter" ifadeleri eklendi.

Ancak bu değişiklik, elektrikli skuterlerin bütün trenlerde koşulsuz olarak taşınabileceği anlamına gelmiyor. Tren işletmecilerinin taşıma kuralları, güvenlik şartları ve ilgili diğer hükümler uygulanmaya devam edecek.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN GEÇERLİ?

Demiryolu yolcu haklarına ilişkin değişiklikler, yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Böylece açık biletlerin asgari geçerlilik süresi 90 gün olarak yeniden düzenlenirken yolcu haklarına aykırı uygulamalara ilişkin idari yaptırımlar da güncellendi.