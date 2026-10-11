Ankara'da 4 cacığa 1000 lira hesap! Müşterinin CİMER şikayeti sonrası restorana 135 bin TL ceza
Ankara'da bir restoranda dört porsiyon cacık için 1000 lira ödeyen müşteri, fiyatın açıkça belirtilmediğini öne sürerek CİMER'e şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığının denetiminde 34 ürünün fiyatlarının iki listede farklı olduğu belirlenirken, işletmeye 135 bin 82 lira idari para cezası uygulandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranda yemek yiyen müşteri, dört porsiyon cacık için karşısına çıkan 1000 liralık hesabın ardından CİMER'e başvurdu. Fiyatın açıkça belirtilmediğini öne süren müşterinin şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi. İncelemede 34 ürünün fiyatında uyuşmazlık tespit edilirken restorana 135 bin 82 lira idari para cezası kesildi.
4 CACIK İÇİN 1000 LİRA ÖDEDİ
Çankaya'daki restoranda yemek yiyen müşteri, dört porsiyon cacık için toplam 1000 lira ödedi.
Cacığın fiyatının menüde açıkça belirtilmediğini öne süren müşteri, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak CİMER'e şikayette bulundu.
Şikayetin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri restoranda fiyat etiketi denetimi yaptı.
DENETİMDE 34 ÜRÜNÜN FİYATI FARKLI ÇIKTI
Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, işletmenin girişinde bulunan fiyat listesi ile masalardaki QR kodlu menüyü karşılaştırdı.
Denetimde 34 ürünün satış fiyatının iki listede farklı olduğu belirlendi.
QR kodlu menüde bir porsiyon cacığın fiyatının 250 lira olarak yer aldığı görüldü.
RESTORANA 135 BİN 82 LİRA CEZA
Tespit edilen fiyat farklılıkları nedeniyle işletmeye Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılıktan 135 bin 82 lira idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denetimin CİMER başvurusu üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi.
Kaplan, işletmenin girişindeki fiyat listesi ile QR kodlu menü arasında 34 üründe fiyat uyuşmazlığı tespit edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve fiyat şeffaflığının sağlanması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."