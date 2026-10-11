Ankara'da 4 cacığa 1000 lira hesap! Müşterinin CİMER şikayeti sonrası restorana 135 bin TL ceza

Ankara'da bir restoranda dört porsiyon cacık için 1000 lira ödeyen müşteri, fiyatın açıkça belirtilmediğini öne sürerek CİMER'e şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığının denetiminde 34 ürünün fiyatlarının iki listede farklı olduğu belirlenirken, işletmeye 135 bin 82 lira idari para cezası uygulandı.