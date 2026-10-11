Yıllardır güvenlik görevlisi olarak çalışan M.K., işverenin başka bir projesinde görev almak istedi.

Bu amaçla imzaladığı el yazılı ve tarihsiz belge, işveren tarafından istifa dilekçesi olarak değerlendirildi. İşten çıkışı SGK'nın 03 koduyla yapılan M.K., kendi isteğiyle ayrılmadığı

nı belirterek İş Mahkemesi'nde dava açtı.

Güvenlik görevlisi, iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini savunarak işe iadesini talep etti.