İşverenin istifa oyunu mahkemeden döndü! Karar milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Başka bir projede çalışmak isteyen güvenlik görevlisinin imzaladığı tarihsiz belge, işveren tarafından istifa dilekçesi olarak gösterildi. Bölge Adliye Mahkemesi, belgenin gerçek bir istifa niteliği taşımadığına hükmederek işçinin işe iadesi kararını yerinde buldu.
Yıllardır güvenlik görevlisi olarak çalışan M.K., işverenin başka bir projesinde görev almak istedi.
Bu amaçla imzaladığı el yazılı ve tarihsiz belge, işveren tarafından istifa dilekçesi olarak değerlendirildi. İşten çıkışı SGK'nın 03 koduyla yapılan M.K., kendi isteğiyle ayrılmadığı
nı belirterek İş Mahkemesi'nde dava açtı.
Güvenlik görevlisi, iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini savunarak işe iadesini talep etti.
İŞVEREN İSTİFA DİLEKÇESİNİ MAHKEMEYE SUNDU
Davacı işçi, iş sözleşmesinin feshinin geçersiz sayılmasını ve işe iadesini istedi. İşe başlatılmaması halinde ise işe başlatmama tazminatı ile dört aya kadar boşta geçen süre ücretine hükmedilmesini talep etti.
Davalı işveren, işçinin imzaladığı istifa dilekçesini delil olarak sundu.
Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, işçinin talebini haklı bularak feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verdi. İşverenin avukatı, karara karşı istinaf başvurusunda bulundu.
TARİHSİZ BELGEDEKİ İFADE KARARI BELİRLEDİ
Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, işverenin sunduğu el yazılı ve imzalı belgeyi değerlendirdi.
Belgede şu ifade yer alıyordu:
"Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum."
Mahkeme, belgenin tarihsiz olması nedeniyle ne zaman düzenlendiğinin belirlenemediğine dikkat çekti. Ayrıca söz konusu ifadenin gerçek bir istifa iradesini ortaya koymadığını değerlendirdi.
İşverenin, iş sözleşmesinin işçinin istifasıyla sona erdiğini kanıtlayamadığı sonucuna varıldı.
MAHKEMEDEN İŞE İADE KARARI
Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin işe iade kararını yerinde buldu.
Kararda işveren tarafından yapılan feshin geçerli veya haklı bir nedene dayanmadığı belirtildi.
Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:
"İstifa dilekçesine itibar edilemeyeceği, ispat yükü üzerinde bulunan davalı tarafça iş akdinin davacının istifası ile sona erdiği ispatlanamadığından davacının iş akdinin davalı tarafça geçerli veya haklı bir nedene dayanılmaksızın feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulü yerindedir."
İŞE BAŞLATILMAZSA 57 BİN 240 TL TAZMİNAT
Mahkeme, işçinin süresi içinde başvurmasına rağmen işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminatı da belirledi.
Buna göre işverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda dört aylık brüt ücretine karşılık gelen 57 bin 240 lira işe başlatmama tazminatı ödemesi gerekecek.
Karar, işverenin sunduğu her imzalı belgenin doğrudan istifa olarak kabul edilemeyeceğini ortaya koydu.