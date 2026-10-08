Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Kurumsal Sektör Hesapları bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası (GSMH) bir önceki yıla kıyasla yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre gayrisafi milli hasıla 2025 yılında yüzde 41,4 artarak 62,3 trilyon liraya ulaştı. (Foto: ahaber.com.tr)

EKONOMİDE EN BÜYÜK PAY MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN

TÜİK verilerine göre mali olmayan şirketler, ekonomide yaratılan toplam katma değerin yüzde 55,5'ini üreterek ilk sırada yer aldı. Bu şirketlerin payı 2024 yılında yüzde 58 olarak kaydedilmişti.

Mali olmayan şirketleri yüzde 27,9 ile hane halkı, yüzde 12,6 ile genel devlet ve yüzde 4,1 ile mali şirketler izledi.

HANE HALKININ TASARRUF ORANI YÜKSELDİ

Toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2025 yılında yüzde 29,9 olarak hesaplandı.

Bu oranın yüzde 15'i mali olmayan şirketlerden yüzde 9,1'i hane halkından, yüzde 4,1'i genel devletten ve yüzde 1,7'si mali şirketlerden kaynaklandı.

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı ise 2024 yılındaki yüzde 13,9 seviyesinden 2025'te yüzde 14,3'e çıktı.