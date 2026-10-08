TÜİK eylül 2026 reel getiri tablosu: Aylıkta DİBS ve mevduat faizi öne çıktı
TÜİK’in Eylül 2026 verileri, yatırım araçlarının enflasyon karşısındaki performansını ortaya koydu. Aylıkta DİBS öne çıkarken üç ve altı aylık dönemde mevduat faizi ilk sıraya yerleşti. Yıllık tabloda ise zirve külçe altında kaldı; dolar, Euro ve BIST 100 reel kayıp yazdı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Veriler, yatırım araçlarının enflasyondan arındırıldığında aynı dönemde farklı sonuçlar verdiğini gösterdi. Aylık değerlendirmede Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) öne çıkarken, üç ve altı aylık hesaplamalarda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağladı.
AYLIK GETİRİDE DİBS ÖNE ÇIKTI
Eylül ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı DİBS oldu. TÜİK verilerine göre DİBS'in reel getirisi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,40 olarak hesaplandı.
Diğer yatırım araçlarında ise tablo daha farklı oldu. Yİ-ÜFE dikkate alındığında brüt mevduat faizi yüzde 0,96 oranında reel getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 0,44, Euro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde de DİBS'in ardından mevduat faizi geldi. Mevduat faizi yüzde 1,19 reel getiri sağlarken Amerikan Doları yüzde 0,22, Euro yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,02 ve BIST 100 yüzde 5,79 oranında reel kayıp yaşadı.
Eylül 2026 aylık reel getiri oranları: