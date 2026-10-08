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TÜİK eylül 2026 reel getiri tablosu: Aylıkta DİBS ve mevduat faizi öne çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜİK eylül 2026 reel getiri tablosu: Aylıkta DİBS ve mevduat faizi öne çıktı

TÜİK’in Eylül 2026 verileri, yatırım araçlarının enflasyon karşısındaki performansını ortaya koydu. Aylıkta DİBS öne çıkarken üç ve altı aylık dönemde mevduat faizi ilk sıraya yerleşti. Yıllık tabloda ise zirve külçe altında kaldı; dolar, Euro ve BIST 100 reel kayıp yazdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Veriler, yatırım araçlarının enflasyondan arındırıldığında aynı dönemde farklı sonuçlar verdiğini gösterdi. Aylık değerlendirmede Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) öne çıkarken, üç ve altı aylık hesaplamalarda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağladı.

Aylık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi DİBS sağladı. (A Haber Grafik Ekibi)Aylık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi DİBS sağladı. (A Haber Grafik Ekibi)

AYLIK GETİRİDE DİBS ÖNE ÇIKTI

Eylül ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı DİBS oldu. TÜİK verilerine göre DİBS'in reel getirisi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,40 olarak hesaplandı.

Diğer yatırım araçlarında ise tablo daha farklı oldu. Yİ-ÜFE dikkate alındığında brüt mevduat faizi yüzde 0,96 oranında reel getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 0,44, Euro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Eylül ayında yatırım araçlarının reel getiri tablosu belli oldu. (A Haber Grafik Ekibi)Eylül ayında yatırım araçlarının reel getiri tablosu belli oldu. (A Haber Grafik Ekibi)

TÜFE ile indirgendiğinde de DİBS'in ardından mevduat faizi geldi. Mevduat faizi yüzde 1,19 reel getiri sağlarken Amerikan Doları yüzde 0,22, Euro yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,02 ve BIST 100 yüzde 5,79 oranında reel kayıp yaşadı.

Eylül 2026 aylık reel getiri oranları:

Yatırım Aracı
Yİ-ÜFE ile
TÜFE ile
DİBS
%1,18
%1,40
Mevduat Faizi (brüt)
%0,96
%1,19
Amerikan Doları
-%0,44
-%0,22
Euro
-%1,12
-%0,89
Külçe Altın
-%2,24
-%2,02
BIST 100
-%6,01
-%5,79

Üç aylık dönemde yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. (A Haber Grafik Ekibi)Üç aylık dönemde yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. (A Haber Grafik Ekibi)

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE MEVDUAT FAİZİ ZİRVEDE

Son üç aylık döneme bakıldığında sıralama değişti. Bu kez en yüksek reel getiri brüt mevduat faizinde gerçekleşti. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,42, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,11 reel getiri sağladı. DİBS ise aynı dönemde yüzde 3,02 ve yüzde 3,71 oranlarında getiriyle ikinci sırada yer aldı.

Külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,66 reel getiri sağlarken Yİ-ÜFE hesabında yüzde 0,01'lik kayıp görüldü. Amerikan Doları, Euro ve BIST 100 ise her iki hesaplamada da yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

Üç aylık dönemde en belirgin kayıp BIST 100'de görüldü. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,29 oranında geriledi.

Altı aylık dönemde de mevduat faizi reel getiride ilk sırada yer aldı. (A Haber Grafik Ekibi)Altı aylık dönemde de mevduat faizi reel getiride ilk sırada yer aldı. (A Haber Grafik Ekibi)

ALTI AYDA DA MEVDUAT FAİZİ İLK SIRADA

Altı aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiri mevduat faizinde kaldı. Brüt mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,60, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,15 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı.

DİBS'in getirisi ise aynı dönemde Yİ-ÜFE bazında yüzde 1,37, TÜFE bazında yüzde 2,91 oldu.

Bunun dışında kalan yatırım araçlarında reel kayıp görüldü. Amerikan Doları yüzde 4,00 ve yüzde 2,54, Euro yüzde 4,41 ve yüzde 2,96 oranlarında kaybettirdi. BIST 100'de kayıp yüzde 8,90 ve yüzde 7,52 olurken, en yüksek düşüş külçe altında yaşandı. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,73 oranında reel kayıp verdi.

Yatırım araçları arasında en yüksek yıllık reel getiri külçe altında görüldü. (A Haber)Yatırım araçları arasında en yüksek yıllık reel getiri külçe altında görüldü. (A Haber)

YILLIK HESAPLAMADA ZİRVE KÜLÇE ALTININ

Bir yıllık tabloya gelindiğinde ise yatırım araçlarının sıralaması yeniden değişti. Eylül 2026 itibarıyla yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 7,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,30 oranında reel getiri sağladı.

DİBS de her iki enflasyon göstergesine göre pozitif reel getiri veren yatırım araçlarından biri oldu. DİBS'in yıllık reel getirisi Yİ-ÜFE ile yüzde 5,85, TÜFE ile yüzde 3,93 olarak hesaplandı.

Brüt mevduat faizi de yıllık bazda reel getiri sağladı. Ancak TÜFE ile indirgendiğinde bu oran yalnızca yüzde 0,32 oldu. Yİ-ÜFE hesabında ise mevduat faizinin reel getirisi yüzde 2,17 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık BIST 100, Amerikan Doları ve Euro yatırımcısına reel kaybettirdi.

Yatırım Aracı
Yİ-ÜFE ile
TÜFE ile
Külçe Altın
%7,25
%5,30
DİBS
%5,85
%3,93
Mevduat Faizi (brüt)
%2,17
%0,32
BIST 100
-%2,80
-%4,56
Amerikan Doları
-%7,58
-%9,26
Euro
-%9,33
-%10,97

Üç aylık dönemde BIST 100 yüzde 9,90 oranında reel kayıp yaşadı. (A Haber)Üç aylık dönemde BIST 100 yüzde 9,90 oranında reel kayıp yaşadı. (A Haber)

DÖVİZ VE BORSADA YILLIK REEL KAYIP

Yıllık tabloda en dikkat çekici sonuçlardan biri döviz ve BIST 100 tarafında ortaya çıktı. Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,58, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,26 oranında reel kayıp verdi. Euro'daki kayıp daha yüksek oldu. Euro'nun reel getirisi Yİ-ÜFE hesabında eksi yüzde 9,33, TÜFE hesabında ise eksi yüzde 10,97 olarak gerçekleşti.

BIST 100 endeksinde de yıllık bazda reel kayıp görüldü. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,80, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,56 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Eylül ayında yatırım araçlarının reel getirileri dönemlere göre farklılaştı. (A Haber Foto Arşivi)Eylül ayında yatırım araçlarının reel getirileri dönemlere göre farklılaştı. (A Haber Foto Arşivi)

REEL GETİRİ NE ANLAMA GELİYOR?

TÜİK'in hesaplamasında yatırım araçlarının getirileri enflasyonun etkisi dikkate alınarak değerlendiriliyor. Böylece bir yatırım aracının fiyatının veya faiz getirisinin yükselmesi tek başına yeterli görülmüyor; bu artışın enflasyon karşısında yatırımcının alım gücünü koruyup korumadığına bakılıyor.

TÜİK, reel getiri hesaplamalarında mevduat faizi, BIST 100, külçe altın, Amerikan Doları, Euro ve DİBS verilerini kullanıyor. Hesaplamalar Yİ-ÜFE ve TÜFE ile ayrı ayrı yapılıyor. Kurumun metodolojisine göre veriler TCMB, bankalar ve Borsa İstanbul'dan derleniyor.

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