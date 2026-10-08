Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Veriler, yatırım araçlarının enflasyondan arındırıldığında aynı dönemde farklı sonuçlar verdiğini gösterdi. Aylık değerlendirmede Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) öne çıkarken, üç ve altı aylık hesaplamalarda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağladı.

Aylık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi DİBS sağladı. (A Haber Grafik Ekibi)

AYLIK GETİRİDE DİBS ÖNE ÇIKTI

Eylül ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı DİBS oldu. TÜİK verilerine göre DİBS'in reel getirisi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,40 olarak hesaplandı.

Diğer yatırım araçlarında ise tablo daha farklı oldu. Yİ-ÜFE dikkate alındığında brüt mevduat faizi yüzde 0,96 oranında reel getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 0,44, Euro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 oranında yatırımcısına kaybettirdi.