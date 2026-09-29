TÜİK açıkladı! Türkiye’de eğitim süresi 16,8 yıl oldu: Zirvedeki 2 il şaşırttı
Türkiye’de 2025 yılı muhtemel eğitim süresi 16,8 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda 17,2, erkeklerde 16,3 yıl olan süre, OECD ortalaması olan 16,6 yılın üzerinde gerçekleşti. Bayburt ve Karabük 18,6 yılla öne çıkarken Şanlıurfa 13,8 yılla son sırada yer aldı.
Türkiye'de eğitim hayatına ilişkin önemli göstergelerden biri olan muhtemel eğitim süresi (MES) 2025 yılı için açıklandı. Verilere göre, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin mevcut eğitim katılım koşullarının devam etmesi halinde eğitim hayatında geçirmesi beklenen toplam süre 16,8 yıl olarak hesaplandı.
MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ 16,8 YIL
Verilere göre Türkiye'nin toplam muhtemel eğitim süresi 2018 yılında 18,6 yıl seviyesindeydi. 2024 yılında 17,2 yıl olarak hesaplanan değer, 2025 yılında 16,8 yıl oldu. Eğitim kademelerine bakıldığında 2025 yılında ilkokuldan ortaöğretime kadar olan bölümün muhtemel eğitim süresi 11,9 yıl, yükseköğretim kademesinin ise 4,8 yıl olarak hesaplandı.
2025 yılında toplam muhtemel eğitim süresi, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında değişti. Kadınlarda bu değişim yüzde 2,4, erkeklerde ise yüzde 2,5 olarak hesaplandı.
KADINLARDA MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ 17,2 YIL
Cinsiyete göre değerlendirildiğinde kadınların muhtemel eğitim süresinin erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü. 2025 yılında kadınlarda 17,2 yıl olan muhtemel eğitim süresi erkeklerde 16,3 yıl olarak gerçekleşti. Böylece kadınların muhtemel eğitim süresi erkeklerden 0,9 yıl daha yüksek oldu.
2018 yılında kadınlarda 18,3 yıl, erkeklerde 18,9 yıl olan değer, 2025 yılında kadınlarda 17,2, erkeklerde ise 16,3 yıl olarak hesaplandı.