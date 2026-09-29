TÜİK açıkladı! Türkiye’de eğitim süresi 16,8 yıl oldu: Zirvedeki 2 il şaşırttı

Türkiye'de eğitim hayatına ilişkin önemli göstergelerden biri olan muhtemel eğitim süresi (MES) 2025 yılı için açıklandı. Verilere göre, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin mevcut eğitim katılım koşullarının devam etmesi halinde eğitim hayatında geçirmesi beklenen toplam süre 16,8 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye’de muhtemel eğitim süresi 2025 yılında 16,8 yıl olarak hesaplandı. (A Haber)

MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ 16,8 YIL

Verilere göre Türkiye'nin toplam muhtemel eğitim süresi 2018 yılında 18,6 yıl seviyesindeydi. 2024 yılında 17,2 yıl olarak hesaplanan değer, 2025 yılında 16,8 yıl oldu. Eğitim kademelerine bakıldığında 2025 yılında ilkokuldan ortaöğretime kadar olan bölümün muhtemel eğitim süresi 11,9 yıl, yükseköğretim kademesinin ise 4,8 yıl olarak hesaplandı.

Yıl Toplam MES İlkokul-Ortaöğretim Yükseköğretim 2018 18,6 12,6 6,0 2024 17,2 11,9 5,3 2025 16,8 11,9 4,8

2025 yılında toplam muhtemel eğitim süresi, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında değişti. Kadınlarda bu değişim yüzde 2,4, erkeklerde ise yüzde 2,5 olarak hesaplandı.