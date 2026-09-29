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TÜİK açıkladı! Türkiye’de eğitim süresi 16,8 yıl oldu: Zirvedeki 2 il şaşırttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜİK açıkladı! Türkiye’de eğitim süresi 16,8 yıl oldu: Zirvedeki 2 il şaşırttı

Türkiye’de 2025 yılı muhtemel eğitim süresi 16,8 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda 17,2, erkeklerde 16,3 yıl olan süre, OECD ortalaması olan 16,6 yılın üzerinde gerçekleşti. Bayburt ve Karabük 18,6 yılla öne çıkarken Şanlıurfa 13,8 yılla son sırada yer aldı.

Türkiye'de eğitim hayatına ilişkin önemli göstergelerden biri olan muhtemel eğitim süresi (MES) 2025 yılı için açıklandı. Verilere göre, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin mevcut eğitim katılım koşullarının devam etmesi halinde eğitim hayatında geçirmesi beklenen toplam süre 16,8 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye’de muhtemel eğitim süresi 2025 yılında 16,8 yıl olarak hesaplandı. (A Haber)Türkiye’de muhtemel eğitim süresi 2025 yılında 16,8 yıl olarak hesaplandı. (A Haber)

MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ 16,8 YIL

Verilere göre Türkiye'nin toplam muhtemel eğitim süresi 2018 yılında 18,6 yıl seviyesindeydi. 2024 yılında 17,2 yıl olarak hesaplanan değer, 2025 yılında 16,8 yıl oldu. Eğitim kademelerine bakıldığında 2025 yılında ilkokuldan ortaöğretime kadar olan bölümün muhtemel eğitim süresi 11,9 yıl, yükseköğretim kademesinin ise 4,8 yıl olarak hesaplandı.

Yıl
Toplam MES
İlkokul-Ortaöğretim
Yükseköğretim
2018
18,6
12,6
6,0
2024
17,2
11,9
5,3
2025
16,8
11,9
4,8

2025 yılında toplam muhtemel eğitim süresi, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında değişti. Kadınlarda bu değişim yüzde 2,4, erkeklerde ise yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Kadınların muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl olurken erkeklerde 16,3 yıl oldu. (A Haber)Kadınların muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl olurken erkeklerde 16,3 yıl oldu. (A Haber)

KADINLARDA MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ 17,2 YIL

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde kadınların muhtemel eğitim süresinin erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü. 2025 yılında kadınlarda 17,2 yıl olan muhtemel eğitim süresi erkeklerde 16,3 yıl olarak gerçekleşti. Böylece kadınların muhtemel eğitim süresi erkeklerden 0,9 yıl daha yüksek oldu.

2018 yılında kadınlarda 18,3 yıl, erkeklerde 18,9 yıl olan değer, 2025 yılında kadınlarda 17,2, erkeklerde ise 16,3 yıl olarak hesaplandı.

OECD ülkelerinde 16,6 yıl olan ortalama süre Türkiye’de 17,2 yıl oldu. (A Haber)OECD ülkelerinde 16,6 yıl olan ortalama süre Türkiye’de 17,2 yıl oldu. (A Haber)

TÜRKİYE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Türkiye'nin muhtemel eğitim süresi OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. OECD ülkelerine ilişkin en güncel verilerin bulunduğu 2024 yılı karşılaştırmasına göre, ilkokul-yükseköğretim kademelerinde OECD ortalaması 16,6 yıl oldu. Türkiye'nin aynı kapsamdaki muhtemel eğitim süresi ise 17,2 yıl olarak hesaplandı.

OECD ülkeleri arasında en yüksek değer 20,9 yıl ile Yunanistan'da görülürken, en düşük değer 14,3 yıl ile Kolombiya'da kaydedildi. Türkiye'nin 17,2 yıllık değeri, OECD ortalamasının üzerinde yer aldı.

Bayburt ve Karabük, 18,6 yıllık muhtemel eğitim süresiyle öne çıktı. (A Haber)Bayburt ve Karabük, 18,6 yıllık muhtemel eğitim süresiyle öne çıktı. (A Haber)

BAYBURT VE KARABÜK 18,6 YILLA İLK SIRADA

İller bazındaki veriler de Türkiye genelindeki farklılıkları ortaya koydu. 2025 yılında en yüksek muhtemel eğitim süresi Bayburt ve Karabük'te görüldü. Her iki ilde de değer 18,6 yıl olarak hesaplandı. Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti.

Muhtemel eğitim süresinin en yüksek olduğu iller:

  • Bayburt: 18,6 yıl
  • Karabük: 18,6 yıl
  • İstanbul: 18,4 yıl
  • Tunceli: 18,3 yıl

Listenin diğer üst sıralarında farklı iller de yer alırken, il bazındaki veriler eğitim süresinin Türkiye genelinde değişkenlik gösterdiğini ortaya koydu.

Şanlıurfa’da muhtemel eğitim süresi 2025 yılında 13,8 yıl oldu. (A Haber Grafik Ekibi)Şanlıurfa’da muhtemel eğitim süresi 2025 yılında 13,8 yıl oldu. (A Haber Grafik Ekibi)

ŞANLIURFA 13,8 YILLIK DEĞERLE ÖNE ÇIKTI

İl bazında en düşük muhtemel eğitim süresi 13,8 yıl ile Şanlıurfa'da hesaplandı. Şanlıurfa'yı 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş takip etti.

Bu veriler, illerin mevcut eğitim katılım dinamiklerine göre hesaplanan muhtemel eğitim sürelerinin birbirinden farklı olduğunu gösterdi.

Erkeklerde en yüksek muhtemel eğitim süresi Bayburt’ta görüldü. (A Haber)Erkeklerde en yüksek muhtemel eğitim süresi Bayburt’ta görüldü. (A Haber)

ERKEKLERDE BAYBURT, KADINLARDA TUNCELİ İLK SIRADA

Cinsiyete göre il bazındaki sonuçlar incelendiğinde ilk sıradaki iller değişti. Erkeklerde en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt'ta gerçekleşti. Bayburt'u 18,1 yıl ile Erzincan ve Karabük, 17,8 yıl ile İstanbul ve Bolu izledi. Erkeklerde en düşük değer ise 13,9 yıl ile Şanlıurfa'da görüldü.

Erkeklerde en yüksek ve en düşük değerler

En yüksek 5 il
Süre
En düşük 5 il
Süre
Bayburt
18,6
Şanlıurfa
13,9
Erzincan
18,1
Ağrı
14,0
Karabük
18,1
Şırnak
14,1
İstanbul
17,8
Muş
14,3
Bolu
17,8
Hakkari
14,7

Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi Tunceli’de kaydedildi. (A Haber)Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi Tunceli’de kaydedildi. (A Haber)

Kadınlarda ise listenin başında 19,3 yıl ile Tunceli yer aldı. Karabük 19,1 yıl, İstanbul 19 yıl, Rize 18,8 yıl ve Ankara 18,7 yıl ile Tunceli'yi takip etti. Kadınlarda en düşük muhtemel eğitim süresi 13,7 yıl ile Şanlıurfa'da hesaplandı.

Kadınlarda en yüksek ve en düşük değerler

En yüksek 5 il
Süre
En düşük 5 il
Süre
Tunceli
19,3
Şanlıurfa
13,7
Karabük
19,1
Şırnak
14,2
İstanbul
19,0
Muş
14,3
Rize
18,8
Ağrı
15,1
Ankara
18,7
Mardin
15,1

Cinsiyet eşitliği endeksi 2025 yılında 1,05 seviyesine yükseldi. (A Haber)Cinsiyet eşitliği endeksi 2025 yılında 1,05 seviyesine yükseldi. (A Haber)

CİNSİYET ENDEKSİ 1,05 OLDU

Muhtemel eğitim süresi kapsamında hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi, 2025 yılında 1,05 olarak gerçekleşti. 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2025 yılında 1,05'e yükseldi. Verilere göre endeks, kadınların muhtemel eğitim süresinin erkeklerin muhtemel eğitim süresine oranı üzerinden hesaplanıyor.

İller bazında en yüksek cinsiyet eşitliği endeksi 1,13 ile Iğdır'da görüldü. Iğdır'ı 1,11 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı ve Kars takip etti. En düşük değer ise 0,97 ile Bitlis'te kaydedildi. Şanlıurfa ve Siirt 0,99, Bayburt 1,00, Muş, Erzurum ve Batman ise 1,01 değerini aldı.

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