SPK'nın ODINE incelemesi tamamlandı: 21 kişiye suç duyurusu
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Sermaye Piyasası Kurulu, Odine hisselerindeki incelemesini tamamladı. Kurum, piyasa işlemlerine ilişkin yürütülen inceleme kapsamında 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
SPK, ODINE hisselerindeki incelemesini tamamladı. Kurum 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ayrıca bu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.
|İsim
|İsim
|Mehmet Selim TUNÇBİLEK
|Adem KARATEPE
|Rüstem KARAKAYA
|Ali CESUR
|Ayşe Seher AYDIN
|Enes YAZICI
|Feryal KÖKER
|Müjdat EDE
|Nilgül SARIÇALI
|Oğuzhan ÖZERKAYA
|Onur GÖĞEBAKAN
|Orçun Berkay KAYA
|Ahmet ÖZCAN
|Halil İbrahim EGE
|Muhammed YARIZ
|Sezai BEKGÖZ
|Ahmet Haluk GÜNER
|Yasemin YILMAZ
|Burak POYRAZ
|Cengiz AVCI
|Erdem ÖZKAN
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