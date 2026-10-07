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SPK'nın ODINE incelemesi tamamlandı: 21 kişiye suç duyurusu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SPK'nın ODINE incelemesi tamamlandı: 21 kişiye suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu, Odine hisselerindeki incelemesini tamamladı. Kurum, piyasa işlemlerine ilişkin yürütülen inceleme kapsamında 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SPK, ODINE hisselerindeki incelemesini tamamladı. Kurum 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muhammed Yarız | Fotoğraf: A Haber ArşivMuhammed Yarız | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Ayrıca bu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.

İsim İsim
Mehmet Selim TUNÇBİLEK Adem KARATEPE
Rüstem KARAKAYA Ali CESUR
Ayşe Seher AYDIN Enes YAZICI
Feryal KÖKER Müjdat EDE
Nilgül SARIÇALI Oğuzhan ÖZERKAYA
Onur GÖĞEBAKAN Orçun Berkay KAYA
Ahmet ÖZCAN Halil İbrahim EGE
Muhammed YARIZ Sezai BEKGÖZ
Ahmet Haluk GÜNER Yasemin YILMAZ
Burak POYRAZ Cengiz AVCI
Erdem ÖZKAN
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